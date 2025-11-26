Phường không xác nhận cho lao động tự do mua nhà, Bộ Xây dựng nói gì?

Trong câu hỏi gửi Bộ Xây dựng, một công dân cho biết hiện là lao động tự do, làm việc tại quán ăn với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, thấp hơn mức 150 triệu đồng/năm theo quy định cũ, và đang có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, khi đến UBND phường để xin xác nhận thu nhập, người này được thông báo chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện.

Bên cạnh việc nới trần thu nhập, Nghị định mới còn thêm đối tượng được phép mua nhà ở xã hội (Ảnh: Văn Hưng).

Trả lời về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết ngày 10/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 261 sửa đổi, bổ sung các quy định hướng dẫn Luật Nhà ở liên quan đến phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Tại Điều 1 Nghị định 261, mức thu nhập tối đa được quy định cụ thể theo từng trường hợp: Người độc thân thu nhập bình quân không quá 20 triệu đồng/tháng; người độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 30 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 40 triệu đồng/tháng.

Mức thu nhập được xác định dựa trên bảng lương, bảng công hoặc bảng chi trả của đơn vị nơi người lao động làm việc. Đối với người không có đơn vị quản lý (lao động tự do), Nghị định quy định công an cấp xã (nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống) là cơ quan xác nhận thu nhập để làm hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Thời hạn xử lý hồ sơ tối đa là 7 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ giấy tờ. Việc xác nhận được thực hiện dựa trên dữ liệu dân cư và các thông tin quản lý liên quan.

Như vậy, trong trường hợp nêu trên, người lao động tự do sẽ được xác nhận thu nhập tại Công an phường, không phải UBND phường.

Nghị định cũng cho phép UBND cấp tỉnh điều chỉnh hệ số thu nhập tùy theo điều kiện thực tế địa phương, nhưng không được vượt quá mức thu nhập bình quân đầu người của địa phương so với cả nước.

Ngoài ra, các địa phương được quyền ban hành chính sách ưu tiên đối với hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên, nhằm hỗ trợ tốt hơn các nhóm có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nhà ở xã hội.