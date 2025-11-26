Lô đất ở xã gây choáng váng với giá khởi điểm hơn 12,3 tỷ đồng

Những ngày qua, trên các trang mạng xã hội và diễn đàn đông thành viên về bất động sản tại Nghệ An đăng tải thông tin về đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch Đồng Màu, xã Đô Lương.

Đáng chú ý là lô đất kí hiệu P14, diện tích 293,2m2 được thông báo giá khởi điểm 12,3 tỷ đồng, cao nhất trong số 21 lô đất thuộc vùng quy hoạch được đưa ra đấu giá. Lô đất có giá khởi điểm cao thứ 2 (ký hiệu P13) diện tích 251,5m2, giá khởi điểm hơn 10,5 tỷ đồng.

21 lô đất thuộc vùng quy hoạch Đồng Màu, xã Đô Lương (Nghệ An) sẽ được đấu giá trong tháng 12 này (Ảnh: Vĩnh Khang).

Việc lô đất ở xã đồng bằng, cách trung tâm tỉnh Nghệ An gần 60km có giá khởi điểm đến hơn 12 tỷ đồng khiến người dân cảm thấy rất khó tin.

Anh Nguyễn Hồng Quân, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản tại Nghệ An cho biết, bản thân chưa trực tiếp có mặt tại khu quy hoạch Đồng Màu nhưng khá “choáng” với mức giá được thông báo.

“Với hơn 12,3 tỷ đồng, người có nhu cầu về nhà ở có thể cân nhắc mua 2 căn hộ diện tích từ 80m2 đến 110m2 tại dự án đô thị hiện đại phía Đông thành phố Vinh cũ hoặc hơn 2 căn hộ tại khu đô thị Vsip Nghệ An”, anh Quân thông tin.

Một nhà đầu tư bất động sản tại Nghệ An khác lại cho rằng khó để đánh, so sánh mức giá đất tại các khu vực khác nhau.

“Giá của một lô đất được quyết định bởi các yếu tố vị trí lô đất, phong thủy và tính thương mại. Bên cạnh đó, thời gian qua, giá đất ở đã được nhà nước điều chỉnh theo hướng tiệm cận với giá thị trường, do đó các lô đất có vị trí đẹp, thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán sẽ có giá cao hơn là điều dễ hiểu”, nhà đầu tư này cho biết.

Ngày 24/11, ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Đô Lương, xác nhận thông tin lô đất có giá khởi điểm 12,3 tỷ đồng là đúng. Đây là lô đất nằm trong vùng quy hoạch Đồng Màu, thuộc xóm Phú Đình Yên Sơn (xã Yên Sơn cũ), nay là xã Đô Lương.

Sẽ có 21 lô đất từ 113m2 đến 293m2 thuộc vùng quy hoạch Đồng Màu được đưa ra đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 94,2 tỷ đồng.

Lô đất có giá thấp nhất là 14,5 triệu đồng/m2. Có 2 lô đất giá 40 triệu đồng/m2, một lô đất giá 38,5 triệu đồng/m2 và 4 lô đất giá 35 triệu đồng/m2.

“Lô đất kí hiệu P13 và P14 có diện tích rộng (251,5m2 và 293,2m2) là lô góc, vị trí đắc địa nên giá khởi điểm cao hơn”, ông Cường thông tin.

UBND xã Đô Lương đang phối hợp Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An thực hiện các bước quy trình đấu giá lô đất nêu trên.

Hồ sơ đấu giá đất vùng quy hoạch Đồng Màu sẽ được mở bán từ 7h30 ngày 21/11 đến 17h ngày 10/12 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An.

Thời gian nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại UBND xã Đô Lương sẽ kéo dài đến 11h30 ngày 11/12.

Phiên đấu giá lô đất quy hoạch Đồng Màu sẽ được tổ chức vào 8h ngày 16/12, tại trung tâm hội nghị xã Đô Lương. Người tham gia đấu giá thực hiện đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Vùng quy hoạch Đồng Màu thuộc xóm Phú Đình Yên Sơn gần quốc lộ 7, quốc lộ 15, gần UBND xã Đô Lương, được xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.