Tài xế bị đánh xin "xử lý nhẹ", trách nhiệm của người phụ nữ sẽ ra sao?

Như Dân trí thông tin, sáng 16/5, chị N.T.H. (39 tuổi, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội) lái xe máy chở con tới khu vực đường Nguyễn Xuân Linh (phường Yên Hòa) thì xảy ra va chạm với ô tô do ông T.V.H. (52 tuổi) điều khiển. Nguyên nhân do ông H. lùi xe không chú ý quan sát nên va vào xe máy khiến mẹ con chị bị ngã ra đường.

Chị H. sau đó chửi bới, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, người nam tài xế và dùng chân đá vào cửa ô tô. Sau một hồi to tiếng, người này lên xe rời khỏi hiện trường.

Sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây ra sự bức xúc lớn trong dư luận về cách hành xử phản cảm, thiếu chuẩn mực với người lớn tuổi tại nơi công cộng.

Công an làm việc với chị H. (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với công an, ông H. cho biết không bị thương, không yêu cầu bồi thường và mong lực lượng chức năng xem xét, có hình thức xử lý nhẹ nhất đối với người phụ nữ này. Với những diễn biến như trên, trách nhiệm của người phụ nữ này sẽ ra sao là thắc mắc của nhiều độc giả.

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) đánh giá từ những hình ảnh được ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội, dưới góc độ xã hội, có thể thấy hành vi của người phụ nữ thể hiện sự phản cảm, đi ngược với những chuẩn mực cơ bản về đạo đức, ứng xử. Càng đáng chê trách hơn khi hành vi được thực hiện tại nơi công cộng, với người lớn tuổi hơn và trước mặt con nhỏ.

Thậm chí, không chỉ đi ngược với những chuẩn mực về đạo đức xã hội, hành vi của chị H. còn có dấu hiệu vi phạm các quy định về an ninh trật tự công cộng và có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

"Do hành vi được thực hiện nơi công cộng, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự địa phương, làm ách tắc, cản trở giao thông và đặc biệt gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trên không gian mạng, cơ quan chức năng có thể xem xét trách nhiệm của người phụ nữ này về hành vi Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015. Trên thực tế, không ít vụ việc đã bị chuyển hóa thành vụ án hình sự sau khi hình ảnh bị đăng tải lên mạng xã hội và gây bức xúc trong dư luận.

Nếu công an xem xét trách nhiệm người phụ nữ về hành vi này, cần lưu ý rằng khách thể bị xâm phạm khi đó là an ninh trật tự công cộng, không phải sức khỏe của tài xế. Bởi vậy, việc tài xế xin xử lý nhẹ hoặc miễn trách nhiệm không phải căn cứ để miễn trách nhiệm hình sự (nếu có) trong vụ việc này.

Tuy nhiên, trong trường hợp vụ việc được hình sự hóa, đây có thể được ghi nhận như một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự", luật sư phân tích.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi của người phụ nữ chưa nghiêm trọng tới mức phải xử lý hình sự, căn cứ khoản 4 Điều 8 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ, người này có thể bị xử phạt 4-6 triệu đồng về hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.