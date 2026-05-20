Hà Nội: Ngõ trải thảm nhựa, 4 ngày sau vẫn dùng tay cào lên được

Chiều 19/5, báo Dân trí nhận được phản ánh của người dân sống tại ngõ 61 phố Thái Thịnh (phường Đống Đa, TP Hà Nội) về dấu hiệu bất thường trong quá trình thi công sửa chữa, nâng cấp mặt ngõ.

Theo phản ánh, một số ngách trong ngõ 61 Thái Thịnh vừa được trải nhựa vào chiều 15/5. Tuy nhiên đến ngày 18/5, sau 4 ngày thi công, mặt đường vẫn trong tình trạng mềm, chưa kết dính.

Mặt ngõ sau khi được thảm lại, lớp bê tông nhựa không có dấu hiệu đông cứng, nhiều khu vực bị sói mòn (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Người dân cho biết chỉ cần dùng tay không cũng có thể cạy lớp nhựa lên dễ dàng, còn xe máy dựng chân chống xuống là mặt đường lập tức lún sâu.

"Mặt ngõ sau 4 ngày thảm bê tông nhựa vẫn chưa khô, chỉ đi bộ cũng hằn lên vết giày dép. Dùng ngón tay cũng có thể làm bề mặt ngõ 61 bóng tróc, hư hỏng", Anh L. H.A.người dân sinh sống tại ngõ 61 Thái Thịnh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hai ngách 35 và 51, ngõ 61 phố Thái Thịnh vừa được trải nhựa nhưng hiện trạng mặt đường vẫn trong tình trạng mềm, nhựa chưa kết dính. Tại hiện trường, phóng viên chỉ dùng tay cũng có thể dễ dàng cạy lớp thảm nhựa.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phùng Anh Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đống Đa cho biết, việc trải thảm tại ngõ 61 Thái Thịnh nằm trong dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật khu vực phường Thịnh Quang cũ năm 2025. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần TST Việt Nam.

Chỉ dùng tay cũng có thể dễ dàng cạy lớp thảm nhựa (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo ông Minh, tuyến ngõ được thi công bằng vật liệu bê tông nhựa Asphalt nguội (Caboncor asphalt).

Dự án cải tạo khoảng 10 con ngõ trên địa bàn phường Đống Đa. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, đơn vị đã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra. Đơn vị cũng yêu cầu nhà thầu cào bóc khu vực hư hỏng, tiến hành thảm lại đồng thời có các biện pháp đảm bảo thi công đúng theo thiết kế.

"Sau khi hoàn thành việc trải thảm vào chiều 15/5, tối cùng ngày đã có ô tô đi vào khu vực vừa thi công. Đến rạng sáng 16/5, trời xuất hiện mưa nên mặt đường xảy ra tình trạng mềm, nhựa chưa kết dính như phản ánh của người dân", ông Minh nói.

Đại diện Ban Quản lý dự án cho hay, ngay trong chiều cùng ngày, đơn vị đã yêu cầu nhà thầu tiến hành trải thảm lại tại khu vực ngách 35, ngõ 61 Thái Thịnh để đảm bảo việc đi lại cho người dân.

Theo ông Minh, lớp nhựa hiện tại mới là lớp lót thô, thời gian tới đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện bằng lớp thảm mịn phía trên.

Đơn vị thi công đã tiến hành cào bóc và hoàn trả lại lớp thảm bê tông nhựa mới (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Đại diện Công ty cổ phần TST Việt Nam cho biết, lớp thảm tại ngõ 61 là bê tông nhựa nguội, cần ít nhất 72 tiếng với điều kiện thời tiết ổn định để có thể đông cứng.

"Chúng tôi tiến hành thảm mặt ngõ 61 Thái Thịnh ngày 15/5, đến ngày 16/5 thì trời đổ mưa khiến kết cấu mặt ngõ bị hư hỏng. Sau khi người dân phản ánh, đơn vị sẽ tiến hành cào bóc và hoàn trả lại lớp thảm bê tông nhựa mới", đại diện đơn vị thi công nói.