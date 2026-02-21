Vụ nổ mìn mùng 2 Tết: Các nạn nhân bị găm nhiều mảnh kim khí

Ngày 21/2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết sức khỏe 2 trong số 10 nạn nhân vụ nổ mìn xảy ra tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã ổn định, tỉnh táo.

Trước đó, tối 18/2 (mùng 2 Tết), bệnh viện này tiếp nhận 6 nạn nhân được chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực (phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa). Các bệnh nhân bị đa chấn thương sau vụ nổ xảy ra tại nhà ông L.T.H. (SN 1974, trú tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn).

Các bác sĩ khẩn trương xử lý vết thương cho 10 nạn nhân vụ nổ mìn (Video: Bệnh viện cung cấp).

Theo lãnh đạo bệnh viện, khi nhập viện, các bệnh nhân có nhiều vết thương khắp cơ thể, chủ yếu do các mảnh kim khí găm vào người.

Sau khi được cấp cứu, 4 bệnh nhân được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) theo nguyện vọng của gia đình. Hai bệnh nhân còn lại tiếp tục điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

“Các nạn nhân chủ yếu bị đa chấn thương, không nguy kịch. Có một nạn nhân bị dập nát bàn chân, một nạn nhân gần lìa bàn chân. Tuy nhiên, gia đình có nguyện vọng chuyển tuyến ra Hà Nội. Hiện còn 2 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đã ổn định”, lãnh đạo bệnh viện nói.

Các bác sĩ xử lý vết thương cho nạn nhân vụ nổ mìn (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực).

Ngoài 6 nạn nhân nói trên, có 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực sau khi được cấp cứu ổn định cũng xin chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hiện còn 2 nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực, tối 18/2, đơn vị đã huy động toàn bộ nhân lực để tiếp nhận và thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu cho 10 nạn nhân.

Các ê-kíp trực đã khẩn trương xử lý ban đầu, băng ép cầm máu, truyền dịch, giảm đau và ổn định huyết động.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Giết người liên quan đến nghi án nổ mìn khiến 10 người bị thương.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 18h45 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), tại nhà ông L.T.H. xảy ra một vụ nổ lớn, nghi do vật liệu nổ tự chế được đặt tại khu vực phòng khách.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và xác định Kiều Văn Thanh (SN 1972, em rể ông H.) là nghi phạm. Tuy nhiên, người này sau đó được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực một kho xăng dầu thuộc tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn.