Nhân viên văn phòng nói đi làm muộn nên đỗ ô tô lên vỉa hè công viên

Sáng 10/3, sau khi báo Dân trí có bài phản ánh "Vừa hạ rào, vỉa hè quanh công viên ở Hà Nội biến thành nơi để ô tô", Công an phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý tình trạng phương tiện đỗ sai quy định.

Theo đại diện Công an phường Cầu Giấy, sau khi tiếp nhận phản ánh, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, nhắc nhở các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, do khu vực này chưa được lắp đặt biển cấm nên vẫn còn nhiều người cố tình dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Trong ảnh, Đại úy Nghiêm Vũ Tùng Linh, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Cầu Giấy, liên hệ với chủ phương tiện đỗ xe sai quy định để làm việc. "Nhiều chủ phương tiện đỗ xe lên vỉa hè nhưng cố tình che hoặc không để lại thông tin liên lạc", cán bộ Công an phường Cầu Giấy nói.

Ít phút sau khi lực lượng chức năng liên lạc, chủ phương tiện đỗ xe trên vỉa hè đã có mặt. Người đàn ông trần tình do đi làm muộn, bãi đỗ xe tại công ty đã kín chỗ nên đành đưa xe ra vỉa hè khu vực công viên Cầu Giấy để đỗ tạm.

"Tôi cũng muốn tìm bãi gửi xe theo tháng nhưng quanh đây không có điểm trông giữ xe", nam thanh niên nói.

Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, nam thanh niên đã chấp hành, lái xe rời khỏi khu vực vỉa hè công viên Cầu Giấy.

Về tình trạng ô tô lấn chiếm vỉa hè quanh công viên như phản ánh của người dân, cán bộ Công an phường Cầu Giấy cho hay, đơn vị liên tục tuần tra, nhắc nhở và yêu cầu các chủ phương tiện không dừng, đỗ xe trên vỉa hè. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rời đi, nhiều người lại tranh thủ đỗ xe lên vỉa hè.

"Chúng tôi sẽ tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan cắm biển cấm dừng, đỗ phương tiện tại khu vực này để thuận lợi cho việc xử lý các trường hợp vi phạm", Đại úy Linh cho biết.

Trong ảnh, vỉa hè đoạn phố Trương Công Giai, khu vực đối diện tòa nhà FPT trước và sau khi báo Dân trí phản ánh.

Nhiều chủ phương tiện mang biển kiểm soát các tỉnh được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở về việc dừng, đỗ xe sai quy định.

Do ô tô đỗ kín vỉa hè, chiếm gần hết diện tích, người dân buộc phải len lỏi qua những khoảng trống hẹp khi đi bộ qua khu vực này.

Vỉa hè quanh khu vực công viên Nghĩa Đô, đoạn phố Chùa Hà từng bị nhiều ô tô lấn chiếm để dừng, đỗ. Tuy nhiên, sau phản ánh của báo Dân trí, tình trạng ô tô lấn chiếm vỉa hè tại khu vực này đã được cải thiện rõ rệt.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 10/3, chỉ còn một ô tô mang biển kiểm soát tỉnh Lạng Sơn đỗ thò thụt, một phần dưới lòng đường, một phần trên vỉa hè.

Thiếu tá Bùi Văn Kiên, Phó trưởng Công an phường Nghĩa Đô, cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh từ báo Dân trí, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp đỗ xe trên vỉa hè trái quy định quanh khu vực công viên Nghĩa Đô.

Theo vị này, lực lượng chức năng đã xử phạt 6 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 5,4 triệu đồng. Ngoài ra, công an phường cũng nhắc nhở một số chủ phương tiện dừng, đỗ xe trên vỉa hè để đưa đón học sinh tại Trường tiểu học và THCS Nghĩa Tân.

"Khi không có lực lượng chức năng, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, dừng đỗ phương tiện tùy tiện. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra và kiên quyết xử lý đối với các chủ xe ô tô cố tình vi phạm", Phó trưởng Công an phường Nghĩa Đô nói.

Sau phản ánh của Dân trí, người dân không còn phải đi xuống lòng đường do toàn bộ vỉa hè bị chiếm dụng.