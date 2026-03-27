Cướp giật tài sản 8 lần, có phải tội phạm có tính chất chuyên nghiệp?

Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Duy Khánh (23 tuổi, quê Phú Thọ) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản. Khánh là đối tượng gây ra liên tiếp những vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội và Phú Thọ thời gian qua.

Theo công an, trong 2 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng các xã Hát Môn, Quảng Oai và Phúc Thịnh (Hà Nội) phát hiện 4 vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn tương tự là gây án ở thời điểm nhá nhem tối, khu vực vắng người, ít camera giám sát rồi tẩu thoát qua nhiều tuyến đường liên tỉnh. Xác minh tin báo, công an xác định Khánh là nghi phạm và bắt giữ đối tượng vào ngày 10/3.

Khai với công an, đối tượng cho biết ngoài 4 vụ cướp giật tại Hà Nội còn thực hiện 4 vụ cướp giật khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Thủ đoạn chung là che giấu đặc điểm nhận dạng, thường xuyên thay đổi địa bàn, hướng tới phụ nữ đi một mình hoặc các cửa hàng sở hở để gây án rồi nhanh chóng tiêu thụ tài sản để lấy tiền tiêu xài.

Nguyễn Duy Khánh (Ảnh: Bộ Công an).

Bình luận dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 171 Bộ luật Hình sự 2015, người phạm tội Cướp giật tài sản có thể đối diện khung hình phạt là phạt tù 1-5 năm, bất kể giá trị tài sản chiếm đoạt.

Nếu hành vi thuộc các tình tiết như có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu tới dưới 200 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm hay gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, phạm tội với người dưới 16 tuổi hay phụ nữ mà mình biết là có thai... khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tù 3-10 năm.

Đối với trường hợp này, cơ quan chức năng trước hết sẽ xác định tổng giá trị tài sản mà đối tượng đã chiếm đoạt trong những lần cướp giật. Trường hợp tổng giá trị tài sản ở mức từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng, theo khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự 2015 khung hình phạt là 3-10 năm tù.

Nếu tổng giá trị tài sản ở mức dưới 50 triệu đồng, cơ quan chức năng sẽ làm rõ mức độ, tính chất và hành vi của đối tượng, từ đó đánh giá đây có phải hành vi thuộc tình tiết "có tính chất chuyên nghiệp" hoặc "gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội" hay không.

Đối với tình tiết "có tính chất chuyên nghiệp", pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể hướng dẫn áp dụng. Tuy nhiên, có thể tham chiếu tới quy định mang tính hướng dẫn tại văn bản cũ là Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Trong đó, tình tiết "phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” sẽ được áp dụng nếu có đầy đủ 2 yếu tố, đó là: (i) Cố ý phạm tội từ 5 lần trở lên về cùng một tội phạm không phân biệt đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chưa và (ii) Người phạm tội đều lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính.

Với việc Khánh gây ra tổng cộng 8 vụ cướp giật, điều kiện đầu tiên đã đáp ứng đủ. Đối với điều kiện thứ hai, lực lượng chức năng sẽ làm rõ tài sản phạm tội đã được nghi phạm sử dụng như thế nào và đó có phải nguồn "thu nhập" chính để nuôi sống nam thanh niên này hay không.

Nếu có đầy đủ 2 yếu tố cấu thành nêu trên, Khánh có thể bị áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp và có thể bị xử lý theo khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự 2015, bất kể giá trị tài sản chiếm đoạt có ở mức 50 triệu đồng trở lên hay không.

Đối tượng Khánh tại hiện trường (Ảnh: Bộ Công an).

Ngoài ra, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, công an sẽ đồng thời làm rõ vấn đề liên quan tới những cá nhân khác, trong đó tập trung vào việc có hay không dấu hiệu đồng phạm (tạo điều kiện về vật chất, phương tiện hay giúp sức về tinh thần) về hành vi cướp giật tài sản cũng như dấu hiệu của các hành vi vi phạm pháp luật khác như rửa tiền hay tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có...

Đối với những tổ chức, cá nhân đã mua lại tài sản cướp giật từ Khánh, nếu họ hoàn toàn không biết đây là tài sản hợp pháp, trách nhiệm hình sự sẽ được miễn trừ. Tuy nhiên, dưới góc độ dân sự, họ có trách nhiệm hoàn trả tài sản cho chủ nhân và yêu cầu Khánh trả lại số tiền thu về từ việc giao dịch những tài sản này.