Hết cảnh chèo kéo, thu tiền gửi xe người đi lễ chùa Phúc Khánh

Tối 23/2, vào khung giờ cao điểm, rất đông người dân đổ về Chùa Phúc Khánh làm lễ cầu an. Người đi lễ không còn cảm thấy khó chịu vì tình trạng chèo kéo gửi xe, thu phí trái quy định, sau phản ánh của báo Dân trí.

Trước đó, trưa cùng ngày, dọc vỉa hè phố Tây Sơn, gần chùa Phúc Khánh xuất hiện một số điểm trông giữ xe thu phí cao gấp 4 lần mức quy định. Theo ghi nhận, giá gửi xe máy là 20.000 đồng/lượt, không có vé xe, người dân đưa xe vào gửi và trả tiền.

Tiếp nhận thông tin phản ánh, tối cùng ngày, Công an phường Đống Đa đã phối hợp các lực lượng tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trông giữ xe tự phát.

Lực lượng chức năng bám vị trí, hướng dẫn du khách và người dân tới hành lễ. Ngoài việc chấm dứt những điểm trông giữ xe trái phép, tự phát gần khu vực chùa Phúc Khánh, lực lượng chức năng cũng xử lý gọn, không để bày bán hàng rong.

Hình ảnh trước và sau phản ánh của báo Dân trí về tình trạng chèo kéo, trông giữ xe, thu phí trái quy định.

Để bảo đảm trật tự, an ninh an toàn cho người dân và du khách tham quan, vãn cảnh, tham gia các khóa lễ cầu bình an tại chùa Phúc Khánh, Công an phường Đống Đa đã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức điểm trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ người dân.

Các lực lượng an ninh trật tự cơ sở phối hợp hướng dẫn du khách di chuyển đến bãi gửi xe miễn phí.

Được biết, lực lượng chức năng phường Đống Đa sẽ tiếp tục trông giữ xe miễn phí trong những ngày diễn ra các khóa lễ tại chùa Phúc Khánh.

Ngoài trông giữ xe miễn phí cho người dân, Công an phường Đống Đa cũng tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa trộm cắp, móc túi trong khuôn viên chùa.

Dọc vỉa hè phố Tây Sơn trở nên thông thoáng, nhóm người chèo kéo gửi xe không còn xuất hiện sau khi lực lượng chức năng có mặt.