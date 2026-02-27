Hà Nội: Gầm nhà ga Cầu Giấy bị trưng dụng làm bãi trông giữ ô tô, xe máy

Dưới gầm nhà ga Cầu Giấy của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội (giáp ranh giữa 2 phường Láng và Giảng Võ), hình thành điểm trông giữ xe từ nhiều tháng nay, kéo dài từ đầu ngã tư Cầu Giấy - đường Láng đến vòng xuyến giao với đường Đê La Thành.

Bãi trông giữ xe tự phát dưới gầm nhà ga Cầu Giấy (Video: Gia Đoàn).

Còn nhớ đầu tháng 9/2025, vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy để lại hậu quả nặng nề khi lớp bê tông dầm cầu bên dưới bị nung nóng bong vỡ, làm trơ lõi thép. Sau khi sự việc xảy ra, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trong đó có Hà Nội di dời ngay cơ sở trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, bao gồm cả gầm cầu trước ngày 30/10/2025.

Trưa 25/2, hàng dài ô tô, cả xe khách cỡ lớn, dừng đỗ dưới lòng đường, lấn chiếm cả làn ưu tiên dành cho xe buýt. Trước thực trạng này, bạn đọc Dân trí đặt câu hỏi: "Tình trạng trông giữ xe dưới gầm nhà ga Cầu Giấy đã diễn ra từ lâu, cơ quan chức năng có biết? Lệnh cấm đã ban hành, vì sao vi phạm vẫn kéo dài công khai?"

Sáng 26/2, một ngày sau thời điểm ghi nhận, một số phương tiện đã rời đi, song vẫn còn những chiếc xe đỗ lại từ hôm trước.

Quanh khu vực dưới gầm nhà ga Cầu Giấy, hầu như mọi khoảng trống, khe hở đều bị tận dụng làm nơi trông giữ ô tô, xe máy.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dọc khu vực gầm ga Cầu Giấy xuất hiện ít nhất hai nhóm trông giữ xe tự phát hoạt động với nhiều "không" - không biển hiệu, không giấy phép, không hợp đồng trông giữ theo quy định và cũng không bảo đảm các điều kiện phòng cháy, chữa cháy.

Trong vai một người có nhu cầu gửi xe, phóng viên được một người trông giữ xe tên Hùng cho biết bãi chỉ nhận trông giữ "theo thỏa thuận".

Khi thấy phóng viên lái ô tô vào khu vực gầm ga Cầu Giấy, một người trông giữ xe tiến lại và nói: "Quay lại đi, đường này không đi được đâu". Tuy nhiên, khi nghe chúng tôi nói có nhu cầu gửi xe theo tháng, người này lập tức thay đổi thái độ và chạy lại tư vấn.

"Buổi sáng mình có đi làm không? Nếu gửi thì để lại chìa khóa xe cho em, giá 1,7 triệu đồng/tháng. Giờ giấc lấy xe thoải mái", người đàn ông tên Hùng nói và cho biết ban ngày xe được để dưới gầm nhà ga, còn ban đêm sẽ phải đánh xe lên khu vực vòng xuyến giao với đường Đê La Thành.

Chân nhà ga của dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, đối diện Đại học Giao thông Vận tải và Vườn thú Thủ Lệ, cũng biến thành nơi trông giữ xe. Hàng chục ô tô đỗ quây xung quanh các chân cột, không có bất kỳ phương tiện phòng cháy nào.

Cạnh khu vực trông giữ ô tô nói trên, phần vỉa hè dưới nhà ga cũng bị sử dụng làm điểm để xe máy, quy mô khoảng 100 chiếc.

Điều đáng lo ngại hơn cả là nguy cơ mất an toàn bởi các bãi xe tự phát dưới gầm nhà ga Cầu Giấy không hề có phương án phòng cháy, chữa cháy. Ô tô, xe máy xếp sát nhau, chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Trong ảnh là điểm đỗ xe tại lòng đường cụt nút giao thông ngã ba Voi Phục, thuộc danh sách điểm đỗ cho khách đi tàu điện Nhổn - ga Hà Nội. Trong vai một người đi lễ ở đền Voi Phục, phóng viên được một người tên Thắng hướng dẫn nơi đỗ ô tô, sau đó người này thu 30.000 đồng, nhưng không ghi vé.

Khi phóng viên thắc mắc về việc từng đến đi lễ nhưng không mất tiền gửi xe, người đàn ông cho biết "chỉ miễn phí mấy ngày Tết".

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, quanh khu vực bãi xe trước đền Voi Phục chỉ xuất hiện một tấm biển sơ sài với dòng chữ "Điểm trông giữ xe ngày và đêm", không thể hiện tên đơn vị hay tổ chức đứng ra trông giữ phương tiện.

Đề cập việc đang có nhu cầu gửi xe, phóng viên được những người trông giữ xe cho biết, giá gửi xe theo tháng là 1,5 triệu đồng, nhưng hiện đang hết "lốt" (chỗ để xe) ô tô. Ở bãi xe này, xe ưu tiên được để vào gầm, dưới những nhịp cầu, không lo mưa nắng.