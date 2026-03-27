Thạc sĩ trả giá đắt vì sưu tầm đồ cổ, phế liệu chiến tranh

Thời gian gần đây, hoạt động sưu tầm, trao đổi phế liệu chiến tranh như vỏ đạn, các-tút… trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Chỉ với vài thao tác tìm kiếm, không khó để bắt gặp các hội nhóm thu hút hàng nghìn thành viên tham gia, đăng tải bài viết mua bán, trao đổi các vật phẩm phục vụ mục đích trưng bày, lắp ráp mô hình.

Tuy nhiên, phía sau thú vui tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý mà không phải ai cũng lường trước.

Từ thú vui sưu tầm tưởng chừng vô hại, nhiều người đã phải trả giá đắt khi mua bán phế liệu chiến tranh bên trong còn chứa thuốc nổ (Ảnh minh hoạ: Sơn Nguyễn).

Chia sẻ về một vụ án từng tham gia bào chữa, luật sư Trần Viết Hà, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Hà và Cộng sự (Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk), cho biết thân chủ của ông đã mua các loại phế liệu chiến tranh, vỏ các-tút về chế tác thành vật phẩm để bán.

"Việc đó vốn không sai và không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cái sai nằm ở chỗ trong quá trình chế tác, có những viên các-tút bên trong vẫn còn thuốc súng. Trong trường hợp này, các vật phẩm đó không còn là phế liệu thông thường mà được xác định là vũ khí quân dụng.

Thay vì giao nộp cho cơ quan chức năng khi thu gom, thân chủ của tôi lại gom được một số lượng lớn rồi tính bán đi để kiếm chút tiền. Chính hành vi này đã cấu thành tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng", quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự", luật sư cho biết.

Theo luật sư, chỉ cần một viên đạn lọt ra ngoài cũng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội. Trong vụ việc này, thân chủ của ông đã thu gom khoảng 306 viên chứa thuốc súng, nhưng số tiền thu lợi chỉ khoảng 4,7 triệu đồng.

Theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự, hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng với số lượng dưới 300 viên có thể bị phạt từ 1 đến 7 năm tù; từ 300 đến dưới 1.000 viên bị phạt từ 5 đến 12 năm tù, và mức hình phạt còn tăng nặng tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

"Từ một thú chơi sưu tầm tưởng chừng vô hại, người dân cần nhận diện rõ ranh giới giữa hành vi hợp pháp và vi phạm pháp luật để tránh những hậu quả đáng tiếc", luật sư phân tích.

Luật sư Hà nói thêm, trong vụ án ông tham gia bảo vệ có tới 33 bị cáo, trong số này có cả những người có trình độ cao như thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ... Họ đều xuất phát từ sở thích sưu tầm, mua về để lắp ráp, trưng bày, nhưng do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã vi phạm và vướng vòng lao lý.

Từ những trường hợp trên, luật sư khuyến cáo, với các vật phẩm liên quan đến chiến tranh, người dân cần đặc biệt thận trọng.

"Những ai có sở thích sưu tầm hay mua về lắp ráp phải nhận thức rõ quy định của pháp luật. Pháp luật buộc chúng ta phải hiểu đúng và sai. Khi đụng chạm vào những vật phẩm chiến tranh phải đảm bảo không còn thuốc súng bên trong.

Trong trường hợp phát hiện phế liệu còn chứa thuốc súng hoặc có dấu hiệu nguy hiểm, người dân phải giao nộp ngay cho cơ quan chức năng để xử lý, tuyệt đối không tự ý thu gom, cất giữ hoặc mua bán", luật sư khuyến cáo.