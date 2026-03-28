Chiều 27/3, khu vực dưới chân nhà ga Văn Khê (phường Kiến Hưng, Hà Nội) - nơi từng bị trưng dụng làm điểm trông giữ ô tô, xe máy - đã sạch bóng phương tiện sau 3 ngày báo chí phản ánh.

Ô tô, xe máy vẫn quây xung quanh chân các nhà ga tuyến Cát Linh - Hà Đông (Video: Gia Đoàn).

Trước đó, nhiều khu đất trống, vỉa hè, thậm chí cả hành lang an toàn giao thông dọc tuyến metro bị chiếm dụng để trông giữ xe trái phép.

Tại khu vực hai bên lối lên xuống nhà ga - từng là "điểm nóng" vi phạm - lực lượng chức năng đã tháo dỡ lều bạt, di dời phương tiện, đồng thời dựng rào chắn nhằm chấm dứt tình trạng tái lấn chiếm.

Hàng rào barie được dựng lên để bảo vệ lối đi của người dân, tránh bị xe máy chiếm dụng. Hoạt động trông giữ xe vẫn diễn ra ở khu vực bên ngoài hàng rào.

Nhiều xe máy phủ bạt, tập kết kín khu đất sát bên hông lối lên xuống thang cuốn nhà ga, phía hướng ngã 3 Ba La.

Hành lang an toàn giao thông dọc tuyến metro bị chiếm dụng để trông giữ xe trái phép, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân và hành khách.

Cách nhà ga Văn Khê khoảng 1km, dưới chân nhà ga La Khê của tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông cũng biến thành bãi để xe. Hàng chục xe máy nằm quây xung quanh các chân cột và không có bất kỳ phương tiện phòng cháy nào.

Trong ảnh, xe máy bủa vây lối lên xuống nhà ga La Khê. Đáng chú ý, nhiều hộ dân tại khu vực này còn ngang nhiên treo biển nhận trông giữ xe, hoạt động công khai như các bãi xe hợp pháp.

Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng TP Hà Nội) ngày 20/3 có văn bản đề nghị Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các điểm trông giữ xe quanh khu vực nhà ga. Trọng tâm là phát hiện và xử lý dứt điểm các bãi xe không phép, hoạt động sai quy định.

Nhiều xe máy bám đầy bụi, hỏng hóc nằm cạnh lối lên xuống nhà ga.

Ga Phùng Khoang, hướng đi vành đai 3, cũng biến thành bãi để ô tô, xe máy.

Vỉa hè bên dưới ga Phùng Khoang bị ô tô chiếm gần hết, người đi bộ buộc phải len lỏi qua những khe hẹp để di chuyển.

Chân nhà ga bị biến thành nơi tập kết rác sinh hoạt như ghế, giường gội đầu...