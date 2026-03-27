Bài học về cách sống chung với "chuồng cọp" từ những vụ hỏa hoạn

Từ vụ cháy nhà 7 tầng xảy ra chiều 24/3 tại ngõ 218 Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội), câu chuyện "chuồng cọp" và bài toán về cân bằng giữa an ninh và an toàn trong gia đình tiếp tục trở thành chủ đề được nhiều người mổ xẻ, tranh luận.

Lửa bốc lên từ tầng 2 ngôi nhà trước khi tạo thành đám cháy lớn (Ảnh cắt từ clip).

Trong đó, số đông đặt câu hỏi về sự cần thiết của "chuồng cọp", đặc biệt khi thiết kế ở khu vực tầng 7 là tầng cao nhất của ngôi nhà. Bạn đọc Trung Duong viết: "Tại sao tầng 7 mà họ vẫn làm chuồng cọp nhỉ? Cao như vậy rồi trộm nào trèo được?".

"Sao các nhà làm chuồng cọp không làm cửa rồi để chìa khóa gần đó nhỉ? Làm như này không khác gì tự bịt đường sống của mình. Bao nhiêu vụ việc đau thương đã xảy ra, tại sao không rút ra được kinh nghiệm cho bản thân", độc giả có nickname Nobita Kun thắc mắc.

Có chung sự hoài nghi, chủ tài khoản Tonkhe bình luận: "Làm nhà phải tính toán lối thoát hiểm, cứ bưng kín hết thì khác gì tự nhốt mình trong những tình huống hiểm nguy?".

"May mà có nhà bên cạnh đang xây dở, không biết hậu quả sẽ ra sao. Nhà vây kín để chống trộm nhưng không có lối thoát hiểm là hết sức nguy hiểm. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cần kiểm tra các nhà cao tầng từ 5 tầng trở lên thật sát sao, buộc các nhà dân phải có lối thoát hiểm", anh Thành Thắng kiến nghị.

Từ câu chuyện trên, câu hỏi chung được đặt ra là làm sao để cân bằng giữa an ninh và an toàn của gia đình khi xảy ra sự cố. Nhiều người đưa ra những giải pháp khác nhau, trong đó anh Hải Thịnh viết: "Vẫn không thể hiểu nổi khi mà sân thượng tầng 7 vẫn làm chuồng cọp quây kín? Sợ trộm leo lên thì chỉ cần làm cửa chắc chắn và chốt bên trong là được rồi, gắn thêm cái camera nữa là xong, đâu cần phải quây hàn kín vậy".

Hai người đàn ông phá chuồng cọp để giải cứu gia đình (Ảnh cắt từ clip).

"Là người từng sống trong những ngôi nhà tập thể cũ với đặc trưng là chuồng cọp quây kín, tôi nhận thấy một điều mà những ngôi nhà hiện nay thua kém so với trước đây, đó là việc chuồng cọp hầu như không làm khóa để mở lối thoát khi cần thiết.

Trước đây, nhà tôi cũng thiết kế theo kiểu chuồng cọp nhưng có thiết kế cửa và khóa để đảm bảo đường thoát thân cho gia đình khi cần thiết. Chìa khóa thường được để ở vị trí dễ nhớ gần đó để đảm bảo các thành viên trong gia đình có thể xử lý kịp thời khi xảy ra hỏa hoạn. Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo sự an nguy cho gia đình", độc giả Hoàng Linh gợi ý.

Nêu ra một giải pháp khác, độc giả có nickname Jacky Tran bình luận: "Thường trên tầng 7 là vị trí mà trộm không thể trèo vào được, còn nếu có thì chỉ có thể trèo sang từ nhà hàng xóm. Vậy tại sao không xây cao vách từ nhà hàng xóm sang và để khoảng hở để khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng có thể dễ dàng tiếp cận cũng như tránh ngạt khói khi các thành viên chạy lên đây?".