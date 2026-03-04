Bãi trông giữ xe gầm nhà ga Cầu Giấy "biến mất" sau phản ánh của Dân trí

Cuối tháng 2, từ nguồn tin của bạn đọc, báo Dân trí có bài phản ánh về tình trạng khu vực gầm nhà ga Cầu Giấy của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang được trưng dụng là điểm trông giữ ô tô, xe máy.

Ngay những ngày đầu tháng 3, Công an phường Láng (TP Hà Nội) phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra hiện trường, xử lý các phương tiện đỗ lấn chiếm tại khu vực gầm nhà ga Cầu Giấy.

Theo lực lượng chức năng, tại thời điểm kiểm tra, tại vị trí lòng đường dưới gầm nhà ga Cầu Giấy có xe con, xe hợp đồng dừng đỗ. Khu vực vỉa hè bên dưới nhà ga có tình trạng ô tô lấn chiếm vỉa hè, tiếp giáp lòng đường nội bộ dành cho xe buýt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nguy cơ cháy nổ.

Trong ảnh là khu vực gầm nhà ga Cầu Giấy trước và sau phản ảnh của báo Dân trí.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 3/3, trái ngược với khung cảnh gần một tuần trước, với hàng chục ô tô vây kín, khuôn viên nhà ga Cầu Giấy đã sạch sẽ.

Sau khi báo chí phản ánh, cơ quan chức năng ra quân xử lý, đã có những chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, khu vực gầm nhà ga cần được tiếp tục kiểm tra, giám sát.

"Trước đây tôi đã phản ánh việc này lên ứng dụng iHanoi nhưng được trả lời là không tiếp thu, xử lý thông tin phản ánh. Nghĩ cũng buồn, bởi ga Cầu Giấy có lượng người đi lại rất đông, trong khi ô tô đỗ ngang nhiên bên dưới gầm nhà ga. Nếu xảy ra cháy như ở gầm cầu Vĩnh Tuy thì ai chịu trách nhiệm?", chị Linh Bùi nêu ý kiến.

Ngay sau khi tổ công tác đến làm việc và lập biên bản, toàn bộ ô tô xuất hiện trước đó đã di chuyển đi nơi khác, trả lại hiện trạng cho khu vực gầm cầu.

Công an phường Láng cho biết, đơn vị sẽ duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ tại khu vực gầm nhà ga Cầu Giấy.

Một cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Láng cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô tô đỗ “dàn hàng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè xuất phát từ đặc thù địa giới hành chính, khi khu vực này nằm sát ranh giới giữa phường Láng và phường Giảng Võ.

Liên quan đến bãi xe trước cửa đền Voi Phục, lãnh đạo UBND phường Giảng Võ khẳng định khu vực này không được cấp phép trông giữ ô tô.

Cơ quan chức năng cho biết sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm và các điểm trông giữ xe trái phép nhằm trả lại sự thông thoáng cho khu vực thuộc hệ thống đường sắt đô thị. Việc xử lý sẽ được triển khai đồng bộ, không để các đối tượng trông xe tự phát lợi dụng kẽ hở về địa giới hành chính.