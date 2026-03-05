Vừa hạ rào, vỉa hè quanh công viên ở Hà Nội biến thành nơi để ô tô

Cuối năm 2025, công viên Cầu Giấy (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) hoàn tất việc phá dỡ hàng rào bao quanh. Sau khi tháo dỡ, khu vực này vẫn được ngăn cách với vỉa hè bằng bức tường cao khoảng 40cm, tạo không gian thông thoáng hơn và cho phép người dân tự do ra vào vui chơi.

Vỉa hè quanh công viên ở Hà Nội biến thành nơi để ô tô (Video: Gia Đoàn).

Tuy nhiên, tại khu vực vỉa hè bao quanh công viên, cảnh tượng ô tô xếp hàng dài, chiếm gần hết lối đi bộ không còn xa lạ với nhiều người dân phường Cầu Giấy.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 4/3, vỉa hè xung quanh công viên đang bị lấn chiếm, trở thành nơi đỗ xe miễn phí của nhiều người. Thậm chí, ô tô đỗ chắn cả lối vào nhà vệ sinh công cộng trong khuôn viên công viên.

Dọc vỉa hè bao quanh công viên Cầu Giấy, đoạn phố Hoàng Quán Chi, hàng dài ô tô dừng đỗ nối tiếp nhau.

Việc dỡ bỏ hàng rào bao quanh công viên nhằm tạo không gian thông thoáng hơn, để người dân dễ dàng ra vào tham quan, tập thể dục. Tuy nhiên, không gian mở đang phần nào bị chặn lại bởi hàng ô tô đỗ kín vỉa hè, khiến lối tiếp cận công viên của người đi bộ trở nên chật chội và bất tiện.

Do ô tô đỗ kín vỉa hè, chiếm gần hết diện tích, người dân buộc phải len lỏi qua những khoảng trống hẹp khi đi bộ qua khu vực này.

Mỗi ngày, bà Trần Thị Mai (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) đều đi bộ từ nhà ở phố Thành Thái qua công viên Cầu Giấy để đưa đón cháu đi học. Khi vỉa hè bị ô tô chiếm gần hết, nhiều lúc người phụ nữ buộc phải dắt cháu đi xuống lòng đường, len lỏi giữa dòng xe qua lại, trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng.

Ô tô vây kín khu vực cổng công viên Cầu Giấy, trên các phố Hoàng Quán Chi, Trương Công Giai.

Tại vỉa hè đoạn phố Trương Công Giai, khu vực đối diện tòa nhà FPT, ô tô dừng đỗ kín cả hai bên.

Trên vỉa hè chỉ còn lại một lối nhỏ, vừa đủ cho một người đi qua. Trong ảnh, một nam thanh niên phải cúi người len qua khoảng trống hẹp giữa các ô tô đang án ngữ trên vỉa hè, chiếm gần hết lối đi bộ.

Cách đó gần 2km, vỉa hè bao quanh công viên Nghĩa Đô cũng bị nhiều ô tô lấn chiếm. Một phần nguyên nhân xuất phát từ thói quen "tiện đâu đỗ đó" của không ít chủ xe. Lòng đường, vỉa hè vốn là không gian công cộng lại bị xem như "tài sản chung", ai cũng có thể tùy tiện tận dụng cho nhu cầu riêng.

Dọc vỉa hè bao quanh công viên Nghĩa Đô, trên phố Chùa Hà có đặt biển báo cấm đỗ xe. Tuy nhiên, không ít phương tiện vẫn chọn cách đỗ "thò thụt", nửa trên vỉa hè, nửa dưới lòng đường để đối phó, khiến cảnh quan trở nên lộn xộn.

Nhiều chủ phương tiện phớt lờ các loại biển cấm, miễn đáp ứng được nhu cầu cá nhân, bất chấp ảnh hưởng tới người khác. Trong ảnh, người phụ nữ buộc phải đi xuống lòng đường do toàn bộ vỉa hè đã bị chiếm dụng.

Người dân đi qua khu vực này không đòi hỏi điều gì quá lớn lao. Điều họ mong mỏi có một vỉa hè đủ rộng để an tâm dắt con đi dạo quanh công viên, một con phố không bị bịt kín bởi xe đỗ tràn lan.