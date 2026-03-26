Vấn đề pháp lý từ vụ xe Lexus tông liên hoàn trong đêm ở Hà Nội

Khuya 25/3, xe Lexus do V.Q.C. (39 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển tới khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, Hà Nội) thì va chạm với ô tô do anh T. (32 tuổi) di chuyển cùng chiều.

Dữ liệu clip tại hiện trường cho thấy khi 2 xe đang dừng lại sau va chạm, tài xế Lexus tiếp tục đạp ga, lao xe lên phía trước rồi lấn sang làn ngược chiều, tông liên tiếp 4 ô tô và một xe máy. Cú tông mạnh khiến chiếc Lexus lật ngửa, phần đầu và đuôi xe biến dạng. Vụ tai nạn khiến một người phải đi cấp cứu, 5 ô tô khác cùng một xe máy bị hư hỏng.

Sau khi hình ảnh và thông tin vụ việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bức xúc và đặt ra câu hỏi về số phận pháp lý của tài xế này.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Quốc Việt).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận dữ liệu trực quan và thông tin hiện có, vấn đề pháp lý mấu chốt cần xác minh sẽ là việc tài xế thực hiện hành vi do lỗi vô ý hay cố ý.

"Dữ liệu clip trước khi xảy ra tai nạn cho thấy chiếc Lexus đã va chạm với một phương tiện khác. Trong lúc hai xe đang dừng lại để giải quyết, chiếc Lexus bất ngờ di chuyển, rê chiếc xe phía trước một đoạn trước khi tách ra, lao thẳng vào làn đối diện. Trong điều kiện của một người có đầy đủ nhận thức và năng lực điều khiển hành vi, không trong tình trạng sử dụng rượu bia hay chất kích thích, cần đặt ra câu hỏi về việc đây có phải hành vi mang tính cố ý hay không.

Nếu mang tính cố ý, cần xác định đây là hành vi có dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng tới hoạt động giao thông cũng như trật tự công cộng, có thể bị xem xét dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, đối với thiệt hại của riêng phương tiện xảy ra va chạm với chiếc Lexus tại ngã tư, nếu mức độ thiệt hại của chiếc xe ở mức từ 2 triệu đồng trở lên, công an có thể xem xét thêm dấu hiệu của hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015", luật sư phân tích.

Đối với việc tài xế sau đó mất lái, lao sang bên kia đường và va chạm với hàng loạt phương tiện khác, lực lượng chức năng sẽ giám định mức độ tổn hại sức khỏe của các nạn nhân cũng như mức độ thiệt hại về tài sản. Nếu mức độ thiệt hại về sức khỏe của 1 người từ 61% trở lên hoặc về tài sản ở mức từ 100 triệu đồng trở lên, công an có thể xem xét khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra theo quy định.