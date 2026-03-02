Hà Nội: Tài xế Fortuner cố tình chèn ép xe máy trên vành đai 2 gây phẫn nộ

Không lâu sau vụ ô tô bán tải tạt đầu xe máy khiến 3 người suýt lao vào gầm xe tải, sáng 2/3, mạng xã hội tiếp tục lan truyền video ghi lại cảnh ô tô Toyota Fotuner bất ngờ tạt đầu, chèn ép một phụ nữ đi xe máy trên tuyến vành đai 2 đoạn đường Láng (Hà Nội) khiến nhiều người phẫn nộ.

Video từ camera hành trình cho thấy, người phụ nữ đang điều khiển xe máy lưu thông bình thường ở làn trong cùng bên phải thì bị một ô tô Fotuner màu ghi xám vượt lên. Trong quá trình vượt, tài xế liên tục bấm còi.

Ô tô cố tình chèn ép xe máy trên vành đai 2 (Clip: Nhân vật cung cấp).

Ngay khi vượt lên, tài xế xe Fortuner bất ngờ đánh lái sang trái, tạt đầu ở khoảng cách rất gần, ép xe máy đi sang làn giữa. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến người phụ nữ đi xe máy loạng choạng, suýt ngã ra đường.

Chưa dừng lại, đi được một đoạn, tài xế ô tô điều khiển xe đi chậm lại, tiếp tục ép chiếc xe máy đi cùng chiều phía sau phải đánh lái sang làn đường ở giữa.

Phản ánh tới báo Dân trí, anh Đ.M.Q., chủ nhân đoạn clip, cho biết sự việc xảy ra khoảng 6h30 cùng ngày khi anh lưu thông trên tuyến vành đai 2 theo hướng đường Láng - Ngã tư Sở.

Theo anh Q., trước đó giữa hai phương tiện không xảy ra mâu thuẫn. Anh cho rằng dù đây là làn hỗn hợp, việc tài xế Fotuner cố tình chèn ép, bấm còi inh ỏi thể hiện ý thức kém khi tham gia giao thông, đặc biệt coi thường an toàn của người khác.

Ngay sau khi clip được chia sẻ, nhiều người bày tỏ bức xúc, lên án hành vi của tài xế ô tô.

Tài khoản Đặng Việt Dũng cho rằng tình trạng ô tô ôm lề phải, vượt phải, tranh làn với xe máy diễn ra khá phổ biến. Theo anh, việc cố chen vào khoảng trống sát lề phải không những không giúp di chuyển nhanh hơn mà còn gây ùn tắc, làm cản trở dòng xe hai bánh phía sau.

"Tôi đi ô tô bao giờ cũng tránh làn sát lề phải. Nếu buộc phải đi vào thì vẫn chừa lại khoảng cách để xe máy lưu thông. Xe máy có lối thoát thì đường cũng thoáng hơn", anh chia sẻ.

Tài khoản Nguyễn Thắng đặt vấn đề: "Sao không nghĩ tới lúc người thân mình ra đường bị chèn ép nguy hiểm như vậy?".

Cũng từng suýt gặp tai nạn, bạn Hà Nguyễn kể lại việc xe của chị bị một ô tô phía sau rồ ga đâm vào khi chị đang bật xi nhan rẽ trái. Rất may, vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng.