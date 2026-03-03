Ô tô tạt ngã xe máy: Hành vi có khả năng làm chết nhiều người?

Như Dân trí thông tin, tối 27/2, một xe máy và xe bán tải lưu thông song song cùng chiều tại đoạn đường gần nút giao Tam Trinh - Vành Đai 3 (đoạn thuộc phường Hoàng Mai, TP Hà Nội). Lái xe bán tải sau đó cố tình lạng lách, chèn ép khiến xe máy chở 3 người (2 người lớn, 1 trẻ em) ngã ra đường, sát vị trí một chiếc xe tải lớn đi tới rồi rời khỏi hiện trường.

Sự việc được camera hành trình của phương tiện đi sau ghi lại và được đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Công an phường Hoàng Mai phối hợp các lực lượng liên quan đã xác minh danh tính và đang làm việc với tài xế xe bán tải để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khoảnh khắc xe bán tải chèn ngã người trên xe máy (Ảnh cắt từ clip).

Theo dõi sự việc, nhiều độc giả không giấu nổi sự phẫn nộ. Độc giả Đinh Thúy Quỳnh bình luận: "Không thể chấp nhận kiểu lái xe côn đồ như vậy. Pháp luật cần vào cuộc để bảo vệ sự an toàn cho người tham gia giao thông".

"Hành vi quá tàn nhẫn và coi thường mạng sống người khác. Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để làm gương", anh Bùi Hữu Tài chia sẻ.

"May mắn khi 3 người trên xe máy không sao, nhưng phải xử lý tài xế xe bán tải tội giết người. Nếu không may họ ngã trúng bánh xe tải thì tính mạng 3 người đó sẽ ra sao? Xem hình ảnh thấy tài xế bán tải cố ý chứ không phải vô tình", bạn đọc Nguyen Huu Thi kiến nghị.

Vậy dưới góc độ pháp lý, hành vi của tài xế xe bán tải có thể bị xử lý ra sao?

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận trong vụ việc này, vấn đề mấu chốt là yếu tố chủ quan của tài xế xe bán tải có chủ ý thực hiện cú đánh lái hay không. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để xác định trách nhiệm pháp lý của người này.

"Từ dữ liệu clip, dường như có thể nhận thấy giữa người lái xe máy và xe bán tải đã có mâu thuẫn. Tuy nhiên, dù với bất cứ lý do gì, mọi hành vi có tính chất nguy hiểm, có thể xâm phạm tới sức khỏe, thậm chí tính mạng người khác đều bị pháp luật nghiêm cấm.

Trường hợp này, với một người có đầy đủ nhận thức và năng lực hành vi, tài xế xe bán tải phải quan sát và ý thức được việc cố tình thực hiện cú đánh lái trong bối cảnh một xe tải lớn đang đi tới là hành vi hết sức nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác. Bởi vậy, nếu kết quả xác minh cho thấy hành vi là có chủ ý, bất chấp ý chí chủ quan của người này có nhằm tước đoạt tính mạng những người đi xe máy hay không, cơ quan chức năng vẫn có thể xem xét dấu hiệu hình sự về hành vi Giết người", luật sư phân tích.

Nếu bị quy kết trách nhiệm hình sự về tội danh trên, hành vi có thể thuộc tình tiết định khung "Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người" và "Giết 02 người trở lên" theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, do thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt, căn cứ quy định tại Điều 57 Bộ luật này, khung hình phạt cao nhất có thể áp dụng sẽ là 20 năm tù.

Ngoài ra, do hành vi được thực hiện tại nơi công cộng, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự cũng như gây phẫn nộ, bức xúc trong xã hội, tài xế còn có thể bị xem xét trách nhiệm về hành vi Gây rối trật tự công cộng.