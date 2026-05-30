Người phụ nữ 60 tuổi bị con trai và con rể thông đồng bán mất đất

Bà Hiền có con trai là ông Tuấn, con rể là ông Luân. Bà Hiền cùng con trai là đồng sử dụng, cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) đối với thửa đất rộng gần 8.000m2 trên địa bàn TPHCM.

Ba năm sau khi thửa đất được cấp sổ đỏ, do cần tiền nên ông Tuấn và ông Luân đã thống nhất với nhau về việc sẽ mượn thửa đất nêu trên để thế chấp vay tiền. Do thửa đất đứng tên 2 người, việc thực hiện giao dịch cần có sự đồng ý của bà Hiền nên ông Tuấn đã nhờ bà Hiền ký Hợp đồng ủy quyền để ông Tuấn được toàn quyền quyết định đối với thửa đất để "làm thủ tục tách thửa" tại các cơ quan nhà nước, thời hạn ủy quyền là 10 năm.

Sau khi ký Hợp đồng ủy quyền, ông Tuấn không làm thủ tục thế chấp mà ngay lập tức ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Tiến với giá trị chuyển nhượng ghi trên hợp đồng là 200 triệu đồng, dù giá trị chuyển nhượng thực tế là 5,1 tỷ đồng. Ông Tiến sau đó là người làm thủ tục tách thửa thành 2 sổ đỏ đối với thửa đất nêu trên.

Phát hiện việc bị con trai lén bán mất đất, bà Hiền nộp Đơn khởi kiện để đề nghị Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Theo nội dung khởi kiện, bà khẳng định chỉ ký Hợp đồng ủy quyền để con trai làm thủ tục tách thửa, không ký bất cứ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nào, không nhận được bất cứ lợi ích gì từ việc chuyển nhượng đất của con trai nên yêu cầu Toà án hủy các Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà ông Tuấn đã ký và kiến nghị thu hồi 2 sổ đỏ đã tách thửa mang tên ông Tiến.

Làm việc tại Tòa án, ông Luân khai nhận việc có vay của ông Tiến số tiền 1 tỷ đồng. Sau đó, ông Luân muốn vay thêm tiền nhưng ông Tiến yêu cầu phải có tài sản đảm bảo nên ông Luân và ông Tuấn đã thống nhất về việc ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Tiến để đảm bảo cho khoản vay.

Sau đó, ông Luân tiếp tục vay của ông Tiến thêm gần 3 tỷ đồng rồi chuyển lại cho ông Tuấn số tiền 200 triệu đồng.

Ông Luân thừa nhận việc chuyển nhượng là giao dịch giả tạo, còn giao dịch thực tế là vay tiền. Bởi vậy, ông thống nhất với yêu cầu khởi kiện của bà Hiền về việc hủy các Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng chuyển nhượng đã ký và thu hồi các Sổ đỏ đã cấp sau khi tách thửa cho ông Tiến.

Đối với ông Tuấn, ông cũng đồng ý với yêu cầu khởi kiện và sẽ trả lại ông Luân số tiền 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Hiền nên các đương sự là bà Hiền, ông Tuấn và ông Luân đã kháng cáo.

Tới cấp phúc thẩm, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, tuyên sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về việc bà Hiền đồng ý giao một nửa diện tích đất cho ông Tiến được toàn quyền quản lý, sử dụng, định đoạt và khai thác và cấn trừ trực tiếp vào khoản nợ trị giá 5,1 tỷ đồng giữa ông Tiến và ông Luân. Một nửa diện tích đất còn lại được ông Tiến giao lại cho bà Hiền.

Đối với số tiền vay mượn còn lại sau khi cấn trừ là 1 tỷ đồng (bao gồm gốc và lãi), ông Luân có trách nhiệm thanh toán cho ông Tiến theo quy định pháp luật.