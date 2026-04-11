Có 2 căn chung cư ở Hà Nội, nên cho con ngay hay để lại di chúc?

Vợ chồng ông Nguyễn Văn Thuận (78 tuổi) và vợ 75 tuổi, đang sinh sống tại TP Bắc Ninh. Ngoài thửa đất tổ tiên tại quê nhà, ông còn sở hữu hai căn hộ chung cư tại Hà Nội.

Ở tuổi xế chiều, điều khiến vợ chồng ông bà trăn trở nhất là nên tặng cho tài sản ngay khi còn sống hay lập di chúc để lại cho con, sao cho hợp tình, hợp lý và giữ được sự hòa thuận trong gia đình.

Tư vấn về trường hợp này, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng với 2 căn hộ chung cư tại Hà Nội, vợ chồng ông Thuận nên thực hiện việc tặng cho mỗi người con một căn, để con tùy ý sử dụng, khai thác thậm chí bán đi để có vốn làm ăn, kinh doanh.

Luật sư Quách Thành Lực, Đoàn Luật sư TP Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Các con còn trẻ, còn nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống nên việc có được một tài sản lớn sẽ giúp họ bớt vất vả trong lao động, có một khoản "dắt lưng" để yên tâm hơn trong cuộc sống", luật sư phân tích.

Cũng theo luật sư, việc tặng cho nên thực hiện sớm, không nên kèm theo điều kiện. Đồng thời, gia đình có thể cân nhắc tặng cho cả con dâu, con rể nhằm tạo sự gắn kết, hài hòa trong quan hệ gia đình.

Đối với thửa đất tại Bắc Ninh, nơi vợ chồng ông Thuận đang sinh sống và cũng là đất tổ tiên để lại, luật sư cho rằng cần được giữ gìn lâu dài. Xét nhu cầu có nơi an dưỡng đến cuối đời, cũng như giá trị truyền thống của mảnh đất làm nơi thờ tự, nơi con cháu sum họp mỗi dịp giỗ chạp, việc bảo tồn và truyền lại cho các thế hệ sau là phù hợp.

Để đạt được mục tiêu này, theo luật sư, vợ chồng ông Thuận nên lập di chúc.

Về hình thức, vợ chồng ông Thuận nên lập di chúc có công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp xã nơi có đất. Theo luật sư, đây là hình thức do người có chuyên môn thực hiện, có giá trị pháp lý cao, bảo đảm đúng quy định về nội dung và hình thức, đồng thời được lưu trữ theo quy định, thuận tiện cho việc khai nhận sau này.

Luật sư cũng gợi ý nên để lại cho hai người con cùng đứng tên đồng sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cách làm này tạo sự ràng buộc và giám sát lẫn nhau giữa hai người con. Trong trường hợp một người muốn chuyển nhượng phần tài sản, cần có sự đồng thuận của người còn lại, qua đó góp phần giữ gìn đất hương hỏa tổ tiên.

Đối với tài sản này, vợ chồng ông Thuận nên chỉ định người thừa kế là con ruột, không nên để con dâu, con rể tham gia hưởng quyền. Theo luật sư, đây là giải pháp nhằm hạn chế rủi ro phát sinh trong quan hệ hôn nhân, tránh trường hợp tài sản bị phân tán nếu xảy ra biến cố gia đình, đồng thời bảo đảm việc gìn giữ, truyền lại đất thờ cúng cho các thế hệ sau.