Hy hữu chị nhận cọc bán đất cho em gái, bị kiện phải bồi thường 3 tỷ đồng

Ngày 10/4, thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ban hành bản án dân sự tranh chấp hợp đồng đặt cọc giữa 2 chị em ruột. Nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Hạnh (60 tuổi) và bị đơn là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (67 tuổi, chị gái bà Hạnh).

Nhận tiền cọc nhưng không chuyển nhượng quyền sử dụng đất, một phụ nữ bị tuyên phạt bồi thường gấp 10 lần tiền nhận cọc (Ảnh minh họa: Trương Nguyễn).

Theo nội dung bản án, năm 2022, bà Ngọc Anh có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng một thửa đất tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (nay là phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) với giá 8 tỷ đồng.

Bà Hạnh đã đặt cọc cho chị gái số tiền 300 triệu đồng, có sự chứng kiến của con ruột bà Hạnh. Đôi bên thỏa thuận thời hạn công chứng là 90 ngày, trường hợp không bán đất nữa sẽ phải bồi thường gấp 20 lần số tiền đã đặt cọc.

Bên bán có cam kết tài sản trên thuộc quyền sở hữu của mình, đầy đủ giấy tờ và cam đoan không tranh chấp với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Đến hạn, bà Ngọc Anh không ra ký chuyển nhượng đất cho em gái và thừa nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang được thế chấp tại một ngân hàng. Bà Hạnh đã yêu cầu chị gái phải xóa thế chấp để thực hiện việc chuyển nhượng theo hợp đồng đặt cọc nhưng người chị không thực hiện.

Người em đã khởi kiện yêu cầu hủy hợp đồng đặt cọc, buộc bà Ngọc Anh phải trả lại số tiền cọc 300 triệu đồng và bị phạt tiền cọc gấp 20 lần, nhưng vì tình chị em giảm xuống còn gấp 10 lần (tương ứng mức 3 tỷ đồng).

Tháng 8/2025, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, buộc bà Ngọc Anh phải trả lại cho bà Hạnh số tiền cọc đã nhận là 300 triệu đồng. Đồng thời, Hội đồng xét xử không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện phải trả tiền phạt cọc 3 tỷ đồng. Không đồng tình bản án, bà Hạnh đã kháng cáo.

Tòa án cấp phúc thẩm nhận định, bà Ngọc Anh biết rõ thửa đất đang thế chấp nhưng không thông báo cho ngân hàng mà vẫn ký hợp đồng đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là vi phạm nghĩa vụ của bên thế chấp. Phía ngân hàng không biết và không có văn bản đồng ý cho bà Ngọc Anh được đặt cọc bán nhà, đất đang thế chấp nên hợp đồng đặt cọc bị vô hiệu.

Cũng theo tòa án cấp phúc thẩm, căn cứ vào hướng dẫn, án lệ của Tòa án nhân dân Tối cao, hợp đồng đặt cọc được xác định là hợp pháp, có hiệu lực buộc các bên phải thực hiện.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên công nhận hợp đồng đặt cọc giữa bà Nguyễn Thị Hạnh và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh có hiệu lực pháp luật. Buộc bà Ngọc Anh phải trả lại cho bà Hạnh số tiền cọc 300 triệu đồng và số tiền phạt cọc 3 tỷ đồng.

*Tên các nhân vật đã thay đổi.