Vợ yêu cầu ly hôn sau khi chồng lật lọng, không cho đứng tên trên sổ đỏ

Sau gần 30 năm chung sống với chồng, trong đó có gần 10 năm bươn chải ở nước ngoài để kiếm tiền nuôi gia đình, chị Hà (Tên nhân vật đã được thay đổi) được mẹ chồng tin tưởng giao cho mảnh đất có diện tích gần 3.000m2 đứng tên bà. Theo đó, vợ chồng chị Hà thống nhất sẽ làm thủ tục tặng cho mảnh đất của mẹ chồng sang tên cho hai vợ chồng.

Trong thời gian ở nước ngoài, chị đã gửi toàn bộ chi phí làm sổ đỏ về cho chồng, đồng thời nhờ người giúp làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau một thời gian, chị ngỡ ngàng khi phát hiện thửa đất này được mẹ chồng làm thủ tục tặng cho riêng chồng, không có tên của mình trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên hệ với chồng, chị Hà nhận được câu trả lời rằng do chị ở nước ngoài nên không thể làm thủ tục có tên chị. Tuy nhiên trên thực tế, chị có thể về nước để làm mọi thủ tục nhưng hoàn toàn không được chồng thông báo. Từ đó, vợ chồng chị xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, dẫn tới chặn toàn bộ liên lạc.

Từ câu chuyện sang nhượng quyền sử dụng đất, vợ chồng chị Hà xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng dẫn tới ly hôn (Ảnh minh họa: AI).

Bốn năm sau ngày xảy ra mâu thuẫn, xét thấy việc vợ chồng không thể tiếp tục chung sống, không còn liên lạc, không quan tâm đến nhau dẫn tới mục đích của hôn nhân không đạt được, chị nộp đơn khởi kiện, đề nghị Tòa án giải quyết và cho ly hôn với chồng.

Về việc phân chia tài sản, chị đề nghị Tòa án ghi nhận thửa đất và tài sản gắn liền trên đất mà chồng đã làm thủ tục tặng cho riêng là một trong những tài sản chung của vợ chồng và đề nghị Tòa án phân chia theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, chồng chị Hà đồng ý ly hôn nhưng về tài sản, anh khẳng định đây là tài sản được tặng cho riêng từ mẹ đẻ và đề nghị không đưa vào làm tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, yêu cầu này không được Hội đồng xét xử chấp thuận.

Căn cứ tài liệu Vụ án và lời khai của các đương sự tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận cho vợ chồng chị Hà được ly hôn. Về tài sản chung, Tòa án giao chồng chị Hà được quyền sử dụng, sở hữu đối với thửa đất và tài sản gắn liền trên đất tại mảnh đất có diện tích gần 3.000m2 nhận lại từ mẹ chồng.

Đổi lại, chị Hà được toàn quyền quản lý, sử dụng thửa đất và tài sản trên phần diện tích đất rộng hơn 5.000m2 là tài sản chung mà vợ chồng gây dựng được trong thời kỳ hôn nhân. Các bên được toàn quyền sử dụng, quản lý, khai thác tài sản và không phải trả tiền chênh lệch về giá trị tài sản cho nhau.