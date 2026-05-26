Trách nhiệm pháp lý vụ lái ô tô cán qua người đàn ông ở Nghệ An

Như Dân trí thông tin, tối 24/5, anh Tú (30 tuổi, ở phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng trên đường Lê Mao và mời khoảng 20 người tham dự, trong đó có Nguyễn Công Đức Thắng (25 tuổi, ở phường Trường Vinh). Quá trình ăn uống, một số người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, có nguy cơ dẫn đến xung đột nên anh Tú đứng ra can ngăn.

Dữ liệu clip cho thấy khi cả nhóm ra tới sân đỗ xe của nhà hàng, Thắng lấy ô tô rời đi thì có một số người đứng vây quanh, dùng chân, tay đập vào thân xe. Lúc này, nam tài xế rồ ga thì tông trúng anh Tú khiến nạn nhân ngã ra đường. Chiếc xe sau đó cán qua bàn chân phải khiến nạn nhân bị thương nặng, phải đi cấp cứu.

Dù nhiều người hô hoán, Thắng vẫn tiếp tục cho xe di chuyển và rời khỏi hiện trường.

Khoảnh khắc chiếc xe tông ngã và cán qua chân của nạn nhân (Ảnh cắt từ clip).

Theo dõi sự việc, luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đây là một dạng vụ việc đặc trưng và đã xảy ra nhiều lần trên thực tế. Trong đó, người điều khiển phương tiện có xu hướng bị kích động bởi đám đông, dẫn tới mất kiểm soát hành vi và gây ra hậu quả đáng tiếc.

Tuy nhiên, dù nguyên nhân vụ việc từ đâu, cơ quan điều tra vẫn sẽ tiến hành xác minh và áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp đối với những hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư nhìn nhận có 2 vấn đề cơ quan chức năng sẽ tập trung xác minh, làm rõ. Đó là có hay không hành vi xô xát, gây rối tại nơi công cộng và ý chí của tài xế tại thời điểm nhấn ga, tông trúng nạn nhân ra sao. Từ đó, trách nhiệm pháp lý có thể được xác định như sau:

Thứ nhất, cần nhìn nhận khu vực nhà hàng là nơi công cộng và bất cứ hành vi xô xát, đánh nhau hay gây rối, xâm phạm nghiêm trọng tới an ninh trật tự khu vực cũng như gây dư luận xấu trên không gian mạng có thể dẫn tới hậu quả là trách nhiệm hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Bởi vậy, trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu của việc ẩu đả, xô xát dẫn tới sự việc như trên, những người liên quan có thể bị xem xét trách nhiệm về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thứ hai, về hành vi tông và cán qua người của tài xế, vấn đề mấu chốt là việc tại thời điểm nhấn ga, người này có chủ đích lao xe, cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe nạn nhân hoặc không chủ đích xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác nhưng ý thức được mức độ nguy hiểm, song vẫn thực hiện hành vi và bỏ mặc hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra hay không.

Nếu là hành vi có tính chất cố ý, cần xác định đây là hành động sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ (ô tô) để cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác và có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi giết người.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy đây thực sự là hành vi mang tính chất vô ý như lời khai ban đầu của Thắng, trách nhiệm hình sự có thể được xem xét trong trường hợp mức độ thương tích của nạn nhân ở mức từ 31% trở lên. Khi đó, người vi phạm có thể bị xử lý về tội Vô ý gây thương tích theo Điều 138 Bộ luật Hình sự 2015.

Về trách nhiệm dân sự, Thắng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho nạn nhân. Mức bồi thường căn cứ theo quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015.