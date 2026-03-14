Cả xóm góp tiền dựng rào, thay nhau trông lối mở qua đường sắt

Vận động hàng xóm góp tiền dựng rào

Những ngày sau Tết Nguyên đán, khu vực dọc tuyến đường sắt Bắc Nam qua phường Hoàng Liệt (TP Hà Nội) liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn khiến nhiều người dân sống gần đường ray không khỏi lo lắng.

Người dân góp tiền dựng barie xoá lối đi tự mở qua đường sắt (Video: Hồng Anh).

Gần đây nhất, ngày 25/2, một chiếc xe tải cỡ lớn bị tàu hỏa đâm trúng khi đi qua đường ngang lúc barie đang hạ xuống. Cú va chạm khiến chiếc xe bị xé toạc, tài xế tử vong tại chỗ.

Theo nhà chức trách, lái xe tải đã không chấp hành hiệu lệnh của hệ thống báo hiệu đường sắt tại đường ngang, không dừng xe nhường đường cho phương tiện giao thông đường sắt, dẫn đến việc xe bị mắc kẹt trên đường ray và xảy ra tai nạn.

Mặc chuông cảnh báo tàu hỏa vang liên hồi hay barie đã được kéo ngang, nhiều người vẫn cố đi qua đường ngang, lối mở dân sinh (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Không chỉ tại các điểm giao cắt có barie, tình trạng người đi đường cố tình lách qua khi rào chắn đã hạ vẫn diễn ra khá phổ biến.

13h30 ngày 12/3, tại nút giao giữa đường Tựu Liệt với quốc lộ 1A (phường Hoàng Liệt), khi nhân viên gác chắn kéo rào, nhiều người vẫn tìm cách len qua để đi trước tàu.

"Tình trạng này diễn ra thường xuyên, đặc biệt tại những lối mở dân sinh qua đường sắt. Có hôm tôi phải nhắc liên tục thì nhiều người mới dừng lại", một nhân viên gác chắn cho biết.

Sống bên đường ray tàu hỏa từ những năm 1980, ông Hoàng Hà (phường Hoàng Liệt) cho biết bản thân đã chứng kiến không ít vụ tai nạn xảy ra tại các điểm giao cắt với đường sắt.

Theo ông, nguyên nhân một phần do người điều khiển phương tiện thiếu quan sát, nhưng cũng có nhiều trường hợp cố tình vượt qua dù đèn tín hiệu đã bật và barie đã hạ.

Ông Hà vận động các hộ dân trong ngõ 82 đường Ngọc Hồi góp tiền dựng rào chắn, tạm thời đóng lối đi tự mở qua đường sắt (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Từ sau Tết đến nay đã xảy ra 3-4 vụ tai nạn đường sắt. Mặc dù chuông cảnh báo tàu hỏa vang lên hoặc barie đã kéo ngang, nhiều người vẫn cố lách xe qua đường ray. Không hiểu sao họ lại bất chấp mạng sống lao về phía đường tàu như vậy", ông Hà nói.

Ám ảnh trước những vụ tai nạn liên tiếp, sau Tết, ông Hà vận động các hộ dân trong ngõ 82 đường Ngọc Hồi cùng góp tiền dựng rào chắn, tạm thời đóng lối đi tự mở qua đường sắt tại khu vực này.

"Dọc tuyến đường Ngọc Hồi có nhiều lối đi dân sinh băng qua đường sắt nhưng phần lớn là lối tự mở, không có còi báo, đèn tín hiệu hay người gác chắn. Chỉ trên đoạn đường gần 2km xuống qua ngã ba Văn Điển đã có hàng chục đường ngang dân sinh", ông Hà cho biết.

Tại lối mở ở ngõ 82 đường Ngọc Hồi, ông Hà cùng người dân dựng barie và hạ thấp thanh chắn để ngăn phương tiện đi vào.

Nhiều người thản nhiên băng qua đường sắt bất chấp chuông cảnh báo vang lên (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Ở lối mở này có rào chắn, nhưng tôi buộc thấp thanh rào để ô tô, xe máy không thể chui qua. Buổi tối tôi hạ thấp rào gần sát mặt đất để không phương tiện nào có thể đi vào, chứ chỉ treo tấm biển nhỏ ghi "chú ý tàu hỏa" thì không đủ cảnh báo", ông Hà nói.

Vừa sửa xe, vừa trông lối mở qua đường sắt

Những ngày gần đây, căn nhà của ông Hà nằm sát đường tàu bỗng trở thành điểm tụ họp quen thuộc của vài người hàng xóm sống dọc tuyến đường sắt. Mỗi buổi, họ vừa ngồi trò chuyện, vừa để mắt quan sát khu vực lối mở, nhắc nhở những người lạ có ý định băng qua đường ray khi chuông cảnh báo tàu đã vang lên.

Căn nhà của ông Hà nằm sát đường tàu bỗng trở thành điểm tụ họp quen thuộc của vài người hàng xóm sống dọc tuyến đường sắt (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo ông Hà, người dân trong xóm đã quá quen với lịch tàu chạy nên hầu như không ai mạo hiểm băng qua đường ray vào thời điểm nguy hiểm.

"Những người trong xóm nắm giờ tàu chạy trong lòng bàn tay nên chẳng ai liều mạng đến thế. Phần lớn những người cố vượt qua toàn là người lạ. Có hôm họ từ trong ngõ đi ra, chẳng quan sát ngang dọc gì, cứ thế lao vút qua đường tàu", ông Hà nói.

Nhà nằm ngay cạnh hàng rào chắn nên ông Hà tiện thể vừa sửa xe, vừa để mắt trông chừng lối đi. Mỗi khi thấy có người định đi vào khu vực đường ray, ông lại lên tiếng nhắc nhở.

"Lúc có khách thì tôi sửa xe, còn lúc rảnh thì ngồi trông. Mấy chục năm sống ở đây, trộm vía trước cửa nhà tôi chưa từng xảy ra tai nạn", ông Hà chia sẻ.

Ông Hà cũng cho biết từ khi dựng rào chắn, không ít người đang mải dùng điện thoại khi đi qua khu vực này phải quay đầu khi phát hiện lối đi đã bị chặn.

Hằng ngày người đàn ông vừa sửa xe, vừa để mắt trông chừng lối đi (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo ông Hà, ngõ 82 đường Ngọc Hồi thường có khá nhiều người và phương tiện qua lại do nằm sát khu vực ngã ba có đèn tín hiệu giao thông.

Từ đường Tựu Liệt, nếu muốn đi về hướng bến xe Nước Ngầm, người điều khiển phương tiện phải đi ra quốc lộ 1A rồi xuống tận ngõ 252 đường Ngọc Hồi mới có điểm quay đầu.

"Chính vì phải đi vòng xa như vậy nên nhiều người chọn cách đi ngược chiều, men theo đường tàu rồi rẽ qua ngõ 82 đường Ngọc Hồi để đi tắt vào khu vực nội thành cho nhanh", ông Hà cho biết.

Từ khi lối đi tự mở qua đường sắt tại ngõ 82 đường Ngọc Hồi được chặn lại và có người trông coi, bà Nguyễn Thị Thanh Vân (phường Hoàng Liệt) mới thấy nhẹ nhõm, không còn lo lắng.

Bà Vân chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi lối đi tự mở qua đường sắt tại ngõ 82 đường Ngọc Hồi được chặn lại và có người trông coi (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Gia đình tối sống gần đường tàu nhiều năm nhưng chưa bao giờ dám đi qua những lối mở tự phát. Lúc nào tôi cũng đi vòng xuống khu vực có rào chắn và có người gác tàu cho an toàn", bà nói.

Người phụ nữ cho biết trước đây điều khiến bà lo lắng nhất là khi bạn bè, người thân ở xa đến nhà chơi, không quen địa hình nên khó nhận biết những điểm giao cắt nguy hiểm.

"Mỗi lần người quen ra về, tôi đều dặn họ khi ra đến đầu ngõ phải dừng lại, quan sát hai bên rồi mới đi qua đường tàu", bà Vân chia sẻ.