Trẻ đập phá mô hình "mã đáo thành công", người lớn chịu trách nhiệm ra sao?

Liên quan vụ việc mô hình "Mã đáo thành công" tại xã Lao Bảo (Quảng Trị) bị đập phá dẫn đến cụt đầu, rụng chân, chính quyền địa phương xác định thủ phạm là 2 thiếu nhi 7 và 9 tuổi trên địa bàn. Công an xã Lao Bảo đã phối hợp chính quyền địa phương và gia đình răn đe, quản lý, giáo dục 2 thiếu nhi này.

Từ sự việc trên, nhiều độc giả đặt câu hỏi về việc trong trường hợp thủ phạm là 2 thiếu nhi, gia đình sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ra sao?

Mô hình "mã đáo thành công" bị hư hỏng (Ảnh: Vũ Ngọc).

Luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân, trường hợp người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp thiệt hại xảy ra trong thời gian trường học, bệnh viện, pháp nhân khác trực tiếp quản lý.

Trường hợp người chưa thành niên không còn bố mẹ nhưng có người giám hộ hợp pháp thì người giám hộ được dùng tài sản của người chưa thành niên để bồi thường. Nếu tài sản của người chưa thành niên không đủ để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình.

Trường hợp người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Như vậy, đối với trường hợp 2 em nhỏ phá hoại tài sản xảy ra tại Quảng Trị, nếu các em còn cha mẹ thì cha mẹ có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về tài sản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý mô hình "mã đáo thành công". Trường hợp không có cha mẹ nhưng có người giám hộ và người giám hộ không chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ, người giám hộ có trách nhiệm bồi thường bằng tài sản của mình.

Ngoài ra, dưới góc độ hình sự và hành chính, pháp luật chỉ quy định về phần trách nhiệm dân sự, không có quy định về việc cha mẹ hay người giám hộ phải chịu trách nhiệm hình sự hay nộp phạt vi phạm hành chính thay cho con là người chưa thành niên. Bởi vậy, trách nhiệm hình sự (nếu có) trong tình huống này sẽ được miễn trừ.