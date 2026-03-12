Tước bằng lái tài xế ô tô lao qua đường sắt khi barie đang hạ ở TPHCM

Ngày 12/3, Đội CSGT Hàng Xanh thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế ô tô có hành vi cố tình băng qua đường sắt khi barie đang hạ.

Trước đó, tối 7/3, tại khu vực đường ngang thuộc Km1723+009 (hẻm 120 Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận, TPHCM), nam tài xế ô tô không chấp hành tín hiệu đèn đỏ, biển báo và chuông cảnh báo khi barie tự động đang hạ, điều khiển xe vượt qua cần chắn.

Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đe dọa an toàn của chính tài xế và đoàn tàu.

Tài xế ô tô cố tình vượt qua đường sắt khi barie đang hạ ở TPHCM (Ảnh: PC08)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Hàng Xanh đã phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 6 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT) trích xuất hình ảnh từ camera tại khu vực đường ngang để xác minh, làm rõ.

Đến ngày 9/3, lực lượng chức năng đã mời tài xế ô tô liên quan lên làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi điều khiển xe vượt rào chắn tại đường ngang có barie tự động.

CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam tài xế về hành vi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển. Theo quy định, với lỗi này, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong 2 tháng.

Đội CSGT Hàng Xanh lập biên bản vi phạm đối với tài xế ô tô vượt rào chắn đường sắt (Ảnh: PC08)

Theo Đội CSGT Hàng Xanh, tại khu vực trên, từ ngày 1/3 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 24 trường hợp vi phạm. Trong đó, 6 trường hợp bị lập biên bản trực tiếp, 18 trường hợp bị xử lý qua hình ảnh (phạt nguội).

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

CSGT khuyến cáo, người dân khi lưu thông qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt cần tuyệt đối tuân thủ tín hiệu cảnh báo. Khi đèn đỏ bật sáng, chuông cảnh báo vang lên hoặc barie bắt đầu hạ xuống, người điều khiển phương tiện phải dừng lại trước vạch dừng, không được cố tình vượt qua. Tai nạn đường sắt thường gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng do đoàn tàu có khối lượng lớn, tốc độ cao và không thể dừng đột ngột.