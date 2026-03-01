Vụ giám đốc cầm gậy dọa đánh người: Xin lỗi có phải là xong?

Liên quan vụ việc giám đốc cầm gậy dọa đánh người đi đường ở Hà Tĩnh, Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) đã triệu tập ông L.Đ.L. (41 tuổi, ở xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, giám đốc một công ty xây dựng) và ông N.S.H. (45 tuổi, ở phường Thành Sen) để xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo công an, hai người đều thừa nhận không xảy ra va chạm giao thông nhưng tài xế ô tô do nghĩ rằng bị xe máy tạt đầu nên đã đuổi theo để "nói chuyện", cãi vã và dùng gậy tác động vào chân người đi xe máy. Ông L. thừa nhận trước thời điểm đó đã sử dụng rượu bia, thừa nhận những lời lẽ, hành động của mình là không đúng và xin lỗi, mong ông H. bỏ qua.

Ông L. cầm gậy tác động vào chân của người đi đường (Ảnh cắt từ clip).

Dù người lái xe máy đã chấp nhận lời xin lỗi nhưng khi theo dõi hình ảnh sự việc trên các phương tiện truyền thông, nhiều người vẫn không khỏi bức xúc trước cách hành xử của ông L. và đề nghị cần xử lý nghiêm đối với hành vi coi thường pháp luật này.

Anh Trương Thắng bức xúc: "Xin lỗi chỉ để bao biện và né tránh pháp luật. Việc không đáng có lúc đó và bây giờ phải đáng có để răn đe. Bài học xe ô tô chắn đường ở Hà Tĩnh đã có mà không chừa".

"Đáng sợ nhất không phải tai nạn giao thông, mà là những người coi thường pháp luật. Uống rượu bia, cầm gậy đe dọa người khác giữa đường rồi xin lỗi mong bỏ qua. Nếu ai cũng làm vậy rồi xin lỗi thì xã hội này sẽ ra sao? Phải xử thật nghiêm để làm gương, không thể để đường phố biến thành nơi muốn đánh ai thì đánh", bạn đọc Nga Nguyễn bày tỏ sự bất bình.

"Người trí thức dùng lời lẽ, dân du côn dùng đủ thứ sát thương", anh Nguyễn Minh Sơn bình luận hàm ý mỉa mai về hành vi của ông L.

"Phạt nặng vào cho chừa thói côn đồ. Nghĩ mình có tiền nên muốn làm gì thì làm sao? Bỏ qua vậy lấy gương đâu mà răn đe những trường hợp khác? Cứ xử lý thật nghiêm cho chừa thói hống hách", độc giả Tiếp Trần bình luận.

Tài xế ô tô làm việc với công an (Ảnh: Văn Nguyễn).

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận vụ việc không gây thiệt hại nghiêm trọng về sức khỏe của người khác nhưng gây ra sự bức xúc trong xã hội bởi cách hành xử có phần hống hách, nghênh ngang và coi thường pháp luật.

Do đây là hành vi được thực hiện ở trên đường, gây ảnh hưởng tới giao thông, xâm phạm tới an ninh trật tự địa phương cũng như gây dư luận xấu trên không gian mạng cũng như các phương tiện thông tin đại chúng, lực lượng chức năng có cơ sở để xem xét dấu hiệu của hành vi Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Luật sư nhấn mạnh đây không phải tội danh thuộc nhóm tội khởi tố theo yêu cầu của bị hại theo Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 nên việc các bên có xin lỗi và bỏ qua cho nhau hay không sẽ không phải yếu tố ảnh hưởng tới việc truy cứu trách nhiệm hình sự (nếu có).

Đối với tội Gây rối trật tự công cộng, khung hình phạt cơ bản của tội danh này là phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.