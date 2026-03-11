Ô tô tập lái lao bất chấp qua đường sắt khi barie đang hạ

Ngày 11/3, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị đã xử lý trường hợp xe tập lái vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng và rào chắn đường sắt (barie) đang hạ xuống. Sự việc xảy ra tại tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn phường Hoài Nhơn.

Trước đó, Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6 - Cục CSGT) phối hợp với Công ty CP Thông tin tín hiệu đường sắt Đà Nẵng trích xuất camera tại các đường ngang nhằm phát hiện các trường hợp cố tình vượt qua đường ngang sai quy định.

Xe tập lái bất chấp nguy hiểm vượt đường sắt khi đèn đỏ đã bật sáng, cần chắn đang hạ xuống ( Ảnh: Cắt từ video).

Quá trình kiểm tra, đơn vị phát hiện một xe tập lái cố tình vi phạm. Dữ liệu camera cho thấy, lúc 7h28 ngày 27/2, tại km1007+950 tuyến đường sắt Bắc - Nam (thuộc phường Hoài Nhơn, Gia Lai), ô tô tập lái biển kiểm soát 77B-025.33 đã vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng và cần chắn đang hạ xuống.

Ngày 10/3, Trạm CSGT Tuy Phước xác minh và xác định phương tiện trên thuộc một trung tâm đào tạo lái xe tại Quy Nhơn. Đơn vị đã mời người điều khiển phương tiện là N.C.T. (trú tại phường Hoài Nhơn) đến làm việc.

Trạm CSGT Tuy Phước đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.

Theo cơ quan chức năng, đây là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt khi xe đang trong quá trình tập lái và người điều khiển chưa thành thạo kỹ năng xử lý tình huống.

Lực lượng chức năng đề nghị các trung tâm đào tạo lái xe cần tăng cường quản lý, chấn chỉnh đội ngũ giáo viên dạy lái, tuân thủ nghiêm các quy định trong quá trình đào tạo; không để xảy ra tình trạng học viên điều khiển phương tiện thiếu kiểm soát, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.