Vụ "quái xế" thông chốt, tông rào của công an: Có dấu hiệu nhiều tội danh?

Như Dân trí thông tin, tối 7/3, Công an phường Trà Lý (tỉnh Hưng Yên) phối hợp các lực lượng thuộc Công an tỉnh Hưng Yên triển khai phòng ngừa, xử lý các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Khoảng 20h30 cùng ngày, phát hiện một số thanh niên điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không chấp hành tín hiệu dừng xe, tổ công tác đã dựng rào chắn ngăn chặn nhưng các đối tượng vẫn cố tình "thông chốt", lao về phía tổ công tác và hàng rào. Lực lượng chức năng sau đó đã phối hợp vây bắt các nghi phạm.

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự Chống người thi hành công vụ để điều tra, làm rõ trách nhiệm các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng lạng lách, lao xe vào rào chắn của lực lượng chức năng (Ảnh cắt từ clip).

Bình luận dưới góc độ pháp lý, luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận hành vi "thông chốt" của các đối tượng là hành vi hết sức nguy hiểm, thể hiện sự liều lĩnh, bất chấp, coi thường mệnh lệnh của lực lượng chức năng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự xã hội.

Từ những thông tin hiện có, việc công an bước đầu khởi tố vụ án hình sự Chống người thi hành công vụ để điều tra theo Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015 là hoàn toàn có cơ sở.

Quá trình điều tra tiếp theo, nếu có đầy đủ chứng cứ chứng minh hành vi cấu thành tội phạm của các đối tượng, cơ quan điều tra sẽ tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với những nghi phạm liên quan. Nếu bị quy kết trách nhiệm hình sự về tội danh này, người vi phạm có thể bị xem xét áp dụng mức phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu hành vi được xác định thuộc các tình tiết như phạm tội có tổ chức, hay xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội, mức phạt có thể áp dụng là 2-7 năm tù.

Ngoài ra, luật sư cũng chỉ ra rằng không chỉ chống đối lực lượng chức năng, hành vi của các đối tượng còn xâm phạm nghiêm trọng tới an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, gây ra sự lo lắng, bất an cho người đi đường. Bởi vậy, cơ quan điều tra có thể đồng thời xem xét thêm dấu hiệu về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.