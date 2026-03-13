Vụ ô tô tập lái cố vượt barie đang hạ: Mượn xe đưa người đi cấp cứu

Ngày 13/3, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) thông tin về vụ việc xe tập lái băng qua đường sắt khi đèn đỏ và rào chắn (barie) đang hạ xuống, gây xôn xao dư luận.

Theo xác minh của lực lượng chức năng, phương tiện vi phạm thuộc một trung tâm đào tạo lái xe tại Quy Nhơn. Người điều khiển xe là anh N.C.T. (26 tuổi, trú tại phường Hoài Nhơn, Gia Lai) đã được mời đến làm việc và xử lý.

Tình tiết mới vụ xe tập lái bất chấp nguy hiểm vượt đường sắt khi đèn đỏ đã bật sáng, cần chắn đang hạ ( Ảnh: Cắt từ video).

Tại cơ quan công an, anh T. khai nhận không phải là học viên hay giảng viên của trung tâm. Người này cho biết đã mượn xe tập lái của hàng xóm để chở người nhà đi cấp cứu do bị bệnh, và trong quá trình di chuyển đã xảy ra vi phạm.

Lực lượng chức năng đã đề nghị các trung tâm đào tạo lái xe tăng cường quản lý phương tiện và đội ngũ giáo viên, tuân thủ các quy định trong quá trình đào tạo, nhằm tránh tình trạng người không có nhiệm vụ điều khiển xe tập lái gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đại diện trung tâm đào tạo lái xe cho biết, hàng năm vào dịp Tết, đơn vị có chủ trương cho giáo viên mượn xe để phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình. Giáo viên V.M.K. mượn một xe tập lái của trung tâm.

Đến ngày 27/2, anh T., người quen của thầy K., mượn lại chiếc xe này để đưa người nhà đi bệnh viện cấp cứu. Trong quá trình di chuyển, do nóng vội đến bệnh viện, người điều khiển xe đã thiếu quan sát, dẫn đến vi phạm khi qua đường sắt.

“Sau khi xảy ra vụ việc, trung tâm đã đề nghị thầy K. viết tường trình, đồng thời chấn chỉnh không để xảy ra tình trạng tương tự”, đại diện trung tâm cho biết.

Trước đó, như Dân trí thông tin, vào lúc 7h28 ngày 27/2, tại km1007+950 tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua phường Hoài Nhơn, Gia Lai), ô tô tập lái mang biển kiểm soát 77B-025.33 đã vượt qua đường ngang khi đèn đỏ bật sáng và cần chắn đang hạ xuống.

Sau khi xác minh, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế N.C.T. về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.