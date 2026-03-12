Bị trộm xe, chủ xe ở TPHCM còn nhận phạt nguội vì kẻ gian chạy quá tốc độ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh N.D.H. (phường Phước Long, TPHCM) cho biết, gần đây anh tá hỏa khi nhận thông báo vi phạm từ Đội CSGT An Sương, Phòng CSGT Công an TPHCM trên ứng dụng VNeID. Điều khiến anh bất ngờ là chiếc xe máy Suzuki Luvias liên quan đến lỗi vi phạm đã bị trộm lấy mất trong một vụ đột nhập nhà cách đây 5 năm.

Theo thông báo, camera giao thông ghi nhận người điều khiển chiếc xe này chạy quá tốc độ quy định 10-20km/h.

Bị trộm ghé thăm, anh H. giờ lại phải trả tiền phạt do người điều khiển chiếc xe này chạy quá tốc độ quy định (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo lời kể của anh H., rạng sáng ngày 18/12/2019, căn nhà của gia đình anh bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản, trong đó có chiếc xe máy Suzuki Luvias.

"Kẻ gian dùng thang tre trèo từ phía sau nhà vào, sau đó cắt song sắt cửa sổ. Khi vào được bên trong, hắn lục tìm tài sản rồi lấy chiếc xe máy cùng giấy tờ xe và chứng minh thư của tôi để trong cốp. Sau đó, tên trộm mở cửa cuốn, chạy xe ra ngoài", anh H. nhớ lại.

Phát hiện sự việc, anh H. trình báo công an. Công an phường Phước Long B (quận 9 cũ) sau đó đến kiểm tra hiện trường, ghi nhận vụ việc nhưng không lập biên bản.

Mới đây, sau gần 7 năm, anh H. bất ngờ nhận được thông báo phạt nguội hiển thị trên ứng dụng VNeID. Theo thông báo, người điều khiển chiếc Suzuki Luvias bị ghi nhận chạy quá tốc độ quy định 10-20km/h.

Vi phạm được xác định xảy ra vào ngày 16/1. Trong thông báo, cơ quan chức năng yêu cầu anh H. đến làm việc tại xã Hóc Môn (TPHCM) vào đầu tháng 2 để giải quyết. Tuy nhiên, do bận công việc, đến nay anh vẫn chưa thể sắp xếp thời gian đến làm việc.

"Khi bị mất xe, tôi đã trình báo và công an có xuống kiểm tra hiện trường, ghi nhận vụ việc nhưng không lập biên bản. Hiện tôi đang thử phản ánh trên ứng dụng VNeTraffic để xem có thể xử lý được hay không.

Chiếc xe bị mất mới vi phạm giao thông lần đầu, rất may mức phạt chỉ khoảng 1 triệu đồng. Có thể người đang sử dụng chiếc xe không biết đây là xe bị trộm vì vẫn có giấy tờ kèm theo. Điều tôi lo là nếu sau này chiếc xe bị dùng vào những việc xấu, tôi có thể bị liên lụy bởi những rắc rối pháp lý không đáng có", anh H. nói.