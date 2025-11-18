Mua nhà thời 4.0 nhưng vẫn phải xếp hàng như thời bao cấp

Như Dân trí ghi nhận, sáng 17/11, chủ đầu tư bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua nhà tại Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội (NOXH) thuộc ô đất CT3-4 khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc (thuộc huyện Đông Anh cũ), Hà Nội. Tuy nhiên từ chiều 16/11, hàng trăm người đã xếp hàng tại điểm tiếp nhận hồ sơ Dự án để giữ chỗ.

Nhiều người còn chuẩn bị chiếu và tư trang để nằm nghỉ, một số người khác thì nằm vạ vật, la liệt ở vỉa hè, bãi cỏ. Tất cả đều thức trắng đêm giữ chỗ với hy vọng mong manh sẽ sở hữu được căn nhà tại Hà Nội.

Cảnh chen chúc từ đêm tại điểm tiếp nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội Kim Chung (Ảnh: Văn Hưng).

Khung cảnh chật chội, hỗn loạn tại điểm tiếp nhận hồ sơ khiến nhiều người ngán ngẩm. Trong thời đại chuyển đổi số, khi mọi dữ liệu đã và đang dần số hoá, người dân vẫn phải khốn khổ xếp hàng, đặt gạch giữ chỗ không khác gì thời bao cấp giữa Thủ đô.

Bạn đọc có nickname Vinanguy12 so sánh việc mua nhà ở xã hội không khác nào một "cuộc chiến" giữa lòng Thủ đô. Người này viết: "Cuộc chiến mua nhà ở xã hội, mong mọi người nộp được hồ sơ mua nhà. Đề nghị các tổ chức cải tiến cách tiếp nhận hồ sơ, thời buổi nào rồi mà còn phải để người nộp hồ sơ khổ sở như vậy?".

"Sao không làm trực tuyến nhỉ? Thời nào rồi mà vẫn còn xếp hàng như thời bao cấp thế này", anh Bùi Như Tuân thắc mắc.

Chung sự băn khoăn, chị Mai Thuy Hoa bình luận: "Thay vì xếp hàng thủ công, sao không tổ chức đăng ký trực tuyến hoặc bốc thăm để tránh cảnh người dân khổ sở thế này?".

"Thời đại 4.0 mà vẫn phải chen nhau mua hồ sơ vậy mọi người nhỉ? Thông tin hồ sơ có thể đăng lên để người dân tải về hoàn thiện. Quan trọng là khâu thẩm định cần kiểm duyệt kỹ càng thôi chứ?", chị Nguyen Hoa tiếp tục đặt câu hỏi.

"Thời đại 4.0, chuyển đổi số mà dân vẫn phải vạ vật, ngủ bãi cỏ để chờ mua nhà", chủ tài khoản Messi Vietnam tiếp lời.

"Không hiểu sao thời đại công nghệ rồi mà việc nộp hồ sơ vẫn còn phải xếp hàng dài như thế này? Cần cải cách thủ tục hành chính, có thể là đăng ký trực tuyến rồi bốc thăm công khai hơn", anh Phạm Nghĩa Bình gợi ý.

Khung cảnh càng trở nên chật chội khi tới giờ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ (Ảnh: Văn Hưng).

Từ sự ngán ngẩm về khung cảnh hỗn loạn tại điểm tiếp nhận hồ sơ, nhiều độc giả mang theo cảm giác băn khoăn, trăn trở trước thực trạng nhà ở như hiện nay, khi cung đang không đủ cầu. Chị Phạm Thu Hà bình luận: "Cảnh tượng đáng suy ngẫm về thực trạng nhà ở hiện nay. Nhu cầu thì cao mà nguồn cung vẫn còn hạn chế, dẫn đến áp lực lớn cho người dân".

Có chung nỗi niềm, anh Phạm Văn Đông viết: "Một bức tranh buồn nhưng chân thực về thực trạng nhà ở tại đô thị lớn. Cần có những chính sách hiệu quả hơn để đáp ứng nhu cầu chính đáng này".

"Nhìn cảnh này mới thấy nhu cầu nhà ở xã hội lớn đến mức nào. Liệu có giải pháp nào tốt hơn để người dân không phải vạ vật thế này không?", bạn đọc Ngô Thị Quỳnh đặt câu hỏi.