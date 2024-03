Xem chiến sỹ kỵ binh bắn súng, lao qua vòng lửa

Tối 10/3, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) diễn ra chương trình nghệ thuật "Sáng mãi lời dạy của Bác" và biểu diễn kỵ binh.

Đây là hoạt động kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, chào mừng Công an Nghệ An được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (Ảnh: Hoàng Lam).

Dự chương trình nghệ thuật có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An... (Ảnh: Hữu Hoàng).

Chương trình nghệ thuật "Sáng mãi lời dạy của Bác" là các tiết mục ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ và quá trình chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.

Sáu lời dạy của Bác Hồ về "Tư cách của người Công an cách mệnh: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính/Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ/Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành/Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép/Đối với công việc, phải tận tụy/Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo".

Lời dạy của Bác Hồ đã trở thành "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động, là động lực tinh thần to lớn để lực lượng công an nói chung, Công an tỉnh Nghệ An nói riêng lập nên những chiến tích vẻ vang, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống của nhân dân (Ảnh: Hoàng Lam).

Lần đầu tiên, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động, Bộ Công an biểu diễn trước hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ cảnh sát và đông đảo nhân dân tỉnh Nghệ An.

Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh được thành lập năm 2020. Trải qua 4 năm thuần phục và huấn luyện, từ những con ngựa hoang dã đã trở thành ngựa nghiệp vụ, có tính kỷ luật. Dưới sự điều khiển của cán bộ, chiến sỹ, ngựa thực hiện nhuần nhuyễn động tác, kỹ năng phục vụ công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm (Ảnh: Hoàng Lam).

Xem cảnh sát cơ động cưỡi ngựa bắn súng, vượt vòng lửa (Video: Hoàng Lam).

Chiến sỹ Cảnh sát cơ động trình diễn kỹ thuật điều khiển ngựa chạy nước đại, kết hợp thao tác sử dụng gậy tông pha (Ảnh: Hữu Hoàng).

Chiến sỹ kỵ binh thực hiện thao tác sử dụng súng AK bằng hai tay trên lưng ngựa (Ảnh: Hữu Hoàng).

Điều khiển ngựa phi nước đại, nghiêng mình sử dụng súng là thao tác kỹ thuật khó.

Điều khiển ngựa chạy nước đại, kết hợp thao tác sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ, chiến sỹ và ngựa nghiệp vụ. Với kỹ thuật giữ thăng bằng trên lưng ngựa giúp cán bộ, chiến sỹ có thể tự tin, linh hoạt sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tấn công, truy bắt các đối tượng trong mọi tình huống mà không ảnh hưởng đến quá trình di chuyển trong thực tiễn chiến đấu (Ảnh: Hoàng Lam).

Màn trình diễn điều khiển ngựa vượt qua vòng lửa nhận được sự tán thưởng của đông đảo khán giả.

Điều khiển ngựa vượt vòng lửa là kỹ thuật khó, độ nguy hiểm cao, yêu cầu chiến sỹ kỵ binh phải có bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, trải qua quá trình luyện tập công phu, sử dụng kỹ thuật điều khiển ngựa nghiệp vụ đảm bảo an toàn (Ảnh: Hữu Hoàng).

Kỵ binh điều khiển ngựa chồm hai chân tấn công phía trước. Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi tính hiệp đồng cao giữa cán bộ huấn luyện và ngựa nghiệp vụ. Kỹ thuật này phục vụ trong quá trình thị uy, đẩy lùi những đối tượng quá khích trong đám đông gây rối, biểu tình, bạo loạn (Ảnh: Hữu Hoàng).

Kỵ binh thực hiện kỹ thuật điều khiển ngựa nằm. Nội dung huấn luyện này được áp dụng vào thực tiễn chiến đấu lực lượng kỵ binh triển khai đội hình, điều khiển ngựa nằm, phục kích, đánh bắt đối tượng trên các địa bàn rừng núi, có ít vật che khuất (Ảnh: Hoàng Lam).

Hình ảnh anh dũng, mưu trí, dũng cảm, không ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An được tái hiện thông qua các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu (Ảnh: Hoàng Lam).

Đông đảo người dân Nghệ An đã tới theo dõi chương trình nghệ thuật và cổ vũ biểu diễn kỵ binh lần đầu tiên được tổ chức ở địa phương này (Ảnh: Hoàng Lam).