Nạn lừa đảo “bắt cóc online” gây hoang mang khắp miền Tây

Điển hình vào ngày 26/7, chị L.T.T. (cư trú tại tỉnh Cà Mau) đến cơ quan công an trình báo về việc nhận được cuộc gọi từ số lạ thông báo con trai chị là H.M.K. (18 tuổi) nợ 700 triệu đồng do chơi chứng khoán.

Đối tượng yêu cầu gia đình chuyển 350 triệu đồng tiền chuộc, đe dọa sẽ đưa K. sang Campuchia. Khi biết sự việc bị lộ, nhóm lừa đảo cắt đứt liên lạc.

Sáng hôm sau, K. trở về nhà và kể lại đã bị một đối tượng tự xưng là công an hù dọa liên quan đến đường dây rửa tiền, yêu cầu cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Sau đó, chúng ép K. lấy trộm tiền và vàng của gia đình để chuyển cho chúng.

Công an các tỉnh miền Tây cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua mạng (Ảnh: Minh họa).

Một trường hợp tương tự xảy ra tại Cà Mau, O.T.L. (18 tuổi) bị đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa và ép làm theo yêu cầu. Khi các đối tượng gọi điện tống tiền gia đình, Công an xã Nguyễn Việt Khái đã trấn an gia đình, yêu cầu không chuyển tiền và nhanh chóng tìm thấy cháu L. an toàn tại một nhà nghỉ ở xã Cái Đôi Vàm.

Cũng với thủ đoạn trên, tại Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã tiếp nhận hai vụ trình báo vào ngày 12/7.

Vụ thứ nhất liên quan chị T.T.H. (trú tỉnh An Giang) nhận được tin nhắn Zalo từ con gái N.T.N.N. (18 tuổi) thông báo đã bị bắt cóc và yêu cầu 100 triệu đồng tiền chuộc. Qua điều tra, công an xác định cháu N. bị một kẻ tự xưng là cán bộ Bộ Công an lừa dối, hù dọa liên quan đến một vụ án rửa tiền, yêu cầu tải ứng dụng để nói chuyện, sau đó đưa ra quyết định truy nã giả để gây áp lực.

Vụ thứ hai là do anh V.T.N. (TP Cần Thơ) trình báo con gái V.B.M.L. (21 tuổi) bị bắt cóc và yêu cầu 50 triệu đồng tiền chuộc. Lực lượng chức năng sau đó đã tìm thấy L. đang ở trong một khách sạn.

L. cho biết đã bị một đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an dọa dẫm liên quan đến đường dây ma túy, yêu cầu hợp tác điều tra và không liên lạc với gia đình.

Theo Công an tỉnh An Giang, thời gian qua trên địa bàn đặc khu Phú Quốc cũng xuất hiện nhóm đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tinh vi. Đối tượng mà chúng nhắm đến là học sinh, sinh viên,...

Nhóm đối tượng này kết bạn Zalo với học sinh, yêu cầu các em cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng "ZOOM WORKPLACE". Ngay khi bị hại đăng nhập, chúng sẽ chiếm quyền kiểm soát toàn bộ điện thoại, từ đó thao túng mọi thông tin cá nhân và tài khoản mạng xã hội.

Công an An Giang trao đổi với các nạn nhân trong vụ lừa đảo "bắt cóc online" (Ảnh: Công an cung cấp).

Kẻ gian yêu cầu các em đến một nhà trọ, khách sạn do chúng chỉ định, sau đó liên tục gọi video call để thao túng tâm lý. Chúng thậm chí ép nạn nhân mượn dao kề vào cổ, chụp ảnh lại rồi gửi cho gia đình để đòi tiền chuộc.

Sau đó, đối tượng dùng chính điện thoại của nạn nhân để gọi hoặc nhắn tin cho người thân, nói rằng đã bắt cóc và yêu cầu chuyển tiền chuộc vào chính tài khoản của các em, kèm theo lời đe dọa sẽ bán nạn nhân qua Campuchia.