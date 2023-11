Chủ tịch nước và Tổng thống Mông Cổ xem cảnh sát cơ động kỵ binh biểu diễn

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đến thăm Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 2/11, tại Trung tâm Huấn luyện nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, trụ sở tại Hà Nội, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới tham quan, chứng kiến màn trình diễn kỹ, chiến thuật của Lực lượng Cảnh sát cơ động Việt Nam. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và các quan chức cấp cao hai nước.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã nghe Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động báo cáo kết quả huấn luyện; chứng kiến phần trình diễn kỹ, chiến thuật của lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm, Cảnh sát Cơ động và đặc biệt là phần trình diễn của Lực lượng Cảnh sát Cơ động Kỵ binh.

Cảnh sát Cơ động là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Do vậy, việc trang cấp vũ khí, công cụ hỗ trợ để huấn luyện và sử dụng ngựa trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới là hết sức cần thiết.

Việc Bộ Công an Việt Nam được Chính phủ và nhân dân Mông Cổ trao tặng ngựa và thành lập Đoàn Cảnh sát Cơ động Kỵ binh góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đây còn là biểu tượng sinh động về mối quan hệ truyền thống, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Mông Cổ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh xem các chiến sĩ Cảnh sát cơ động kỵ binh trình diễn võ thuật trên lưng ngựa (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã được chứng kiến những màn biểu diễn kỹ thuật, động tác điều khiển ngựa do cán bộ, chiến sỹ Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện.

Màn trình diễn để lại nhiều ấn tượng với các đại biểu bằng tổ hợp nhiều kỹ thuật khó như: Điều khiển ngựa vượt qua các vật cản, các địa hình phức tạp, khu vực có tiếng nổ, khói lửa; các chiến sĩ Kỵ binh điều khiển ngựa phi nước đại, kết hợp bắn súng tiểu liên AK bằng 2 tay... Cùng với đó là màn biểu diễn khí công; tình huống phối hợp giữa Cảnh sát cơ động Kỵ binh với các lực lượng thực hành phương án chống tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự…

Những kỹ thuật, động tác điều khiển ngựa kết hợp sử dụng các loại vũ khí đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ phải trải qua quá trình luyện tập công phu, kỹ thuật điêu luyện, chính xác…, góp phần vào đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh xem màn trình diễn của các chiến sĩ Cảnh sát cơ động kỵ binh (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, có chức năng trực tiếp huấn luyện, sử dụng ngựa đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý, huấn luyện và sử dụng ngựa.

Mặc dù là đơn vị mới thành lập nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là các chuyên gia huấn luyện ngựa từ Mông Cổ cùng quá trình đào tạo, huấn luyện khoa học, hiệu quả của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đơn vị đã đạt được nhiều thành tích, kết quả cao trong huấn luyện và chiến đấu.