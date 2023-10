Xe khách bị chèn ép, chặn đường hàng chục km trên quốc lộ

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe khách đang di chuyển trên đường quốc lộ liên tục bị nhà xe khác có hành vi chèn ép, không cho lưu thông khiến nhiều phương tiện tham gia giao thông bị ùn tắc.

Qua tìm hiểu, địa điểm xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Hải An, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Xe khách bị chặn là nhà xe An Bình Tâm, có địa chỉ tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Sáng 19/10, anh N.V.Đ. (quản lý nhà xe An Bình Tâm), cho biết, công ty đang làm đơn gửi cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa để làm rõ vụ việc.

Xe khách giường nằm Nhuận Năm liên tục chèn ép, không cho xe khác vượt lên (Ảnh: Cắt từ clip mạng xã hội).

Theo đại diện nhà xe, khoảng 10h ngày 18/10, xe khách giường nằm của công ty rời bến xe Nam Đàn đi tỉnh Bắc Ninh.

Khi lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì bị xe khách giường nằm có logo Nhuận Năm mang biển kiểm soát 29H-869.04 chặn đường, chèn ép.

Tiếp đó, có một xe khách giường nằm khác cũng mang logo Nhuận Năm vượt lên đi song song nhau. Suốt quãng đường từ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đến phường Hải An (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa), hai chiếc xe này liên tục có hành vi chèn ép, không cho xe khách của nhà xe An Bình Tâm vượt lên.

"Tình trạng này xảy ra đã hơn 2 tuần, không chỉ nhà xe chúng tôi mà còn nhiều nhà xe khách cũng bị chèn ép", anh Đ. cho biết.

Theo anh Đ., nhiều lần tài xế và phụ xe của công ty anh bị nhà xe Nhuận Năm đe dọa. Một số tài xế và phụ xe vì quá lo sợ đã xin nghỉ việc.

"Chúng tôi không có mâu thuẫn gì với nhà xe Nhuận Năm. Có hôm tài xế di chuyển trên đường gọi về liên tục vì bị chặn xe. Công ty cũng chỉ biết động viên không nên ra ngoài, có gì thì báo cơ quan chức năng xử lý", anh Đ. cho biết thêm.

Cũng theo anh Đ., công ty đang làm đơn trình báo lên cơ quan Công an thị xã Nghi Sơn để sớm vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị này đã nắm bắt vụ việc, đang xác minh làm rõ.

"Đơn vị đã nắm được thông tin trên mạng xã hội, khi phát hiện chiếc xe (nhà xe Nhuận Năm) qua địa bàn Thanh Hóa, chúng tôi sẽ dừng xe và đề nghị phối hợp làm rõ thông tin", vị lãnh đạo trạm Cảnh sát giao thông nói.