4 bước dùng VNeID để lên máy bay

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), để sử dụng VNeID hiệu quả tại sân bay, hành khách cần nắm rõ từng bước thực hiện dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị VNeID trước khi ra sân bay

Trước mỗi chuyến bay, điều quan trọng đầu tiên là đảm bảo tài khoản VNeID đã được định danh ở mức độ 2. Tức đã xác thực thông tin sinh trắc học ảnh chân dung, vân tay và được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia. Đây là yếu tố then chốt để có thể dùng VNeID đi máy bay thay thế cho giấy tờ truyền thống.

Bước 2: Tại quầy làm thủ tục check-in

Khi đến sân bay, tại quầy check-in, thay vì xuất trình căn cước công dân vật lý, hành khách chỉ cần mở ứng dụng và hiển thị thông tin định danh điện tử hoặc quét mã QR từ tài khoản VNeID. Mã QR định danh có thể tạo ngay tại trang chủ ứng dụng.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng mã QR trên ứng dụng chỉ có hiệu lực trong thời gian thường là 1 phút, vậy nên hãy tạo mã lúc gần đến lượt làm thủ tục. Nhân viên hãng hàng không sẽ đối chiếu thông tin định danh trên VNeID với thông tin trên vé để hoàn tất check-in.

Người dân sử dụng sinh trắc học để lên máy bay tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất (Ảnh: Nam Anh).

Bước 3: Tại khu vực kiểm tra an ninh

Hành khách trình mã QR hoặc thông tin trực quan trên VNeID. Để tăng tính xác thực, nhân viên an ninh có thể dùng tài khoản chuyên dụng để quét mã định danh điện tử nhằm kiểm chứng thông tin. Bằng cách này, hệ thống sẽ xác định liệu tài khoản VNeID có hợp lệ và do Bộ Công an cấp hay không.

Bước 4: Tại cửa lên máy bay

Hành khách nên mở sẵn ứng dụng VNeID và chuẩn bị mã định danh từ trước. Việc chủ động trong khâu chuẩn bị giúp hành khách tiết kiệm thời gian, giảm căng thẳng và hạn chế những sự cố phát sinh vào phút chót.

Theo Cục C06, việc tích hợp định danh điện tử không chỉ giúp tiết kiệm thời gian làm thủ tục mà còn nâng cao tính an toàn và chính xác trong kiểm soát an ninh.

VNeID đang được chấp thuận tại nhiều sân bay, trong đó có Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng. Tuy nhiên, trên thực tế, các hệ thống kỹ thuật vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, và một số hãng bay chưa đồng bộ hoàn toàn với phương thức xác minh bằng VNeID.

Hành khách nên luôn mang theo căn cước công dân bản gốc hoặc hộ chiếu trong hành lý cá nhân.