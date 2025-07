Chủ tịch nước: Càng khó khăn, chi bộ cơ sở càng phải đoàn kết

Sáng 29/7, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn công tác Trung ương đã làm việc tại xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, Chủ tịch nước dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Quảng Chính 6 và kiểm tra vận hành hoạt động hệ thống chính trị cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Chủ tịch nước Lương Cường với bà con nhân dân thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà (Ảnh: Báo QĐND).

Xã Quảng Hà được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 đơn vị hành chính cấp xã cũ gồm thị trấn Quảng Hà, các xã Quảng Minh, Quảng Chính, Quảng Phong và một phần xã Quảng Long thuộc huyện Hải Hà.

Sau sáp nhập, địa phương này có diện tích lớn thứ 13, dân số đứng thứ 18 trong tổng số 54 xã, phường của Quảng Ninh. Nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và có khu công nghiệp cảng biển quy mô 5.000ha, Quảng Hà được đánh giá có tiềm năng lớn để phát triển logistics, công nghiệp, thương mại và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận sự đồng thuận, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân đối với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính. Ông đánh giá cao cách tổ chức, tinh thần chủ động, trách nhiệm của tỉnh Quảng Ninh và xã Quảng Hà trong việc vận hành bộ máy mới chỉ sau một tháng chính thức đi vào hoạt động.

"Quá trình sinh hoạt Chi bộ thôn Quảng Chính 6 được chuẩn bị chu đáo, thể hiện rõ sự đồng thuận từ cơ sở đối với các quyết định của Trung ương và tỉnh. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng chính quyền gần dân, sát dân", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi dự sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà (Ảnh: Báo QĐND).

Ông nhấn mạnh, việc sáp nhập đơn vị hành chính là chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn trong tổ chức, vận hành bộ máy, phân công nhiệm vụ và đáp ứng nhu cầu dân sinh. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, phân công rõ ràng, bám sát thực tiễn để bộ máy vận hành hiệu lực, hiệu quả.

Theo Chủ tịch nước, chi bộ thôn, tổ dân phố là nơi cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, là cầu nối gần dân nhất, nơi đảng viên được kiểm nghiệm thực tiễn và truyền tải chính sách đến người dân.

“Càng khó khăn càng phải đoàn kết, bởi chi bộ là hạt nhân, là nơi giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Từ chi bộ, những quyết sách lớn mới đi vào cuộc sống”, ông nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu sau một tháng vận hành bộ máy mới, tỉnh Quảng Ninh và xã Quảng Hà cần khẩn trương rà soát lại toàn bộ hoạt động của các đơn vị, đảm bảo chất lượng công việc và dịch vụ phục vụ người dân. Đồng thời, xã cần quan tâm tới an sinh xã hội, y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng văn kiện phải đánh giá đúng thực trạng sau sáp nhập, chỉ rõ tồn tại, đề ra phương hướng bám sát nhu cầu thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.

“Nhân sự phải được lựa chọn kỹ lưỡng, dân chủ, phát hiện và giới thiệu những người thực sự có năng lực, phẩm chất, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, Chủ tịch nước nói.

Trước đó, tại buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ thôn Quảng Chính 6 với 46 đảng viên, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá ưu điểm và hạn chế trong quá trình vận hành bộ máy mới sau sáp nhập; đề cập những thuận lợi, khó khăn trong phối hợp giữa thôn với chính quyền cấp xã; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Chi bộ cũng báo cáo công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Hà nhiệm kỳ 2025-2030, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng trong bối cảnh thay đổi tổ chức hành chính.

Nhiều đảng viên kiến nghị cần tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, bố trí hợp lý nhân sự sau sáp nhập, cũng như đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh.

Đảng viên Chi bộ thôn Quảng Chính 6 phát biểu tại sinh hoạt chuyên đề (Ảnh: Báo QĐND).

Lãnh đạo xã Quảng Hà cho biết, ngay sau khi thành lập, xã đã khẩn trương kiện toàn các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Từ ngày 1/7, bộ máy chính quyền xã đã đi vào vận hành ổn định, đáp ứng tốt công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc hành chính.

Trong nhiệm kỳ tới, xã đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 12%/năm, thu nhập bình quân đạt tối thiểu 128 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều.

Địa phương cũng xác định phát triển kinh tế biển, dịch vụ hậu cần nghề cá và logistics là hướng đi chiến lược nhằm từng bước hình thành chuỗi giá trị phục vụ sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu.