Công an TPHCM tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I

Ngày 29/7, Đảng bộ Công an TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo Đại hội.

Bộ trưởng Công an dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Nguyễn Trang)

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM, đánh giá Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân "tăng tốc, bứt phá để về đích” thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng; toàn lực lượng công an nhân dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Báo cáo về những thành tựu, kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025, Giám đốc Công an TPHCM cho rằng, nhiệm kỳ vừa qua là một chặng đường đầy thử thách nhưng cũng gặt hái được nhiều thành công đáng tự hào.

Dù trong những hoàn cảnh muôn vàn khó khăn, gian khổ, nhất là trong thời điểm gồng mình phòng, chống dịch Covid-19, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đã chung sức đồng lòng, vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao; được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới vào tháng 8/2024.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TPHCM (Ảnh: Nguyễn Trang).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm và những kết quả mà Đảng bộ Công an TPHCM đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bộ trưởng Công an đánh giá Đảng bộ Công an TPHCM nhiệm kỳ vừa qua đã khẳng định rõ nét năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an thành phố.

Trong bối cảnh các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu đối với công an thành phố ngày càng cao, trách nhiệm ngày càng lớn, Bộ trưởng Công an đề nghị Đảng bộ Công an TPHCM tập trung lãnh đạo lực lượng, triển khai có hiệu quả tư duy mới về bảo vệ an ninh trật tự; tiếp tục đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, kéo giảm bền vững tội phạm về trật tự xã hội, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân.

Bộ trưởng Công an đặt ra nhiều nhiệm vụ cho Đảng bộ Công an TPHCM (Ảnh: Nguyễn Trang).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá Công an TPHCM đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Bí thư TPHCM mong muốn Đảng ủy Công an TPHCM phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, trọng trách được Đảng và nhân dân tin tưởng, xứng đáng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Giám đốc Công an TPHCM phát biểu bế mạc Đại hội (Ảnh: Nguyễn Trang).

Phát biểu bế mạc Đại hội, Giám đốc Công an TPHCM cho rằng Đại hội đã biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng bộ Công an TPHCM trong thời kỳ mới.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương quan trọng để định hướng và lãnh đạo toàn diện quá trình triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới; tập trung vào nhiều nhóm nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đề ra.