Chứng khoán bị bán tháo, "rơi" 64 điểm từ đỉnh lịch sử

Áp lực bán tăng mạnh trong phiên chiều 29/7 khiến VN-Index lao dốc không phanh. Chỉ trong 30 phút cuối phiên, thành quả tích lũy trong vòng một tuần qua để đưa VN-Index lên đỉnh mới đã bị "thổi bay".

Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm hơn 64 điểm, tương đương 4,11%, xuống mốc 1.493,41 điểm. Chỉ số VN30-Index cũng giảm hơn 74 điểm; HNX-Index giảm 8,43 điểm; UPCoM-Index giảm gần 2 điểm.

Trên toàn thị trường, tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt gần 72.000 tỷ đồng. Bảng điện chìm trong sắc đỏ với 314 mã giảm giá, 69 mã giảm sàn; 15 mã đứng tham chiếu; 41 mã tăng giá, 4 mã tăng trần.

VN-Index giảm sau trong 30 phút cuối phiên (Ảnh chụp màn hình).

Các cổ phiếu không giữ nổi sắc xanh và quay đầu giảm mạnh, nhiều cổ phiếu phải chịu cảnh "nằm sàn". Dẫn đầu nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực tới chỉ số là TCB. Ngoài ra, các mã FPT, LPB, MBB, VPB, ACB... cũng ghi nhận tác động tiêu cực lên thị trường.

Khối ngoại hôm nay bán ròng gần 1.000 tỷ đồng. FPT là cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh nhất với giá trị hơn 600 tỷ đồng, tiếp theo là các mã VIX, MWG, VPB, GEX, BID... Ở chiều ngược lại, nhóm nhà đầu tư nước ngoài lại mua ròng các cổ phiếu như VCG, VNM, DIG, NVL, VIC...

Trước đó, trong phiên sáng, thị trường chứng khoán ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh. Dù khởi đầu với sắc xanh và biên độ tốt, VN-Index nhanh chóng quay đầu giảm sâu ngay sau phiên ATO.

Kết phiên sáng, VN-Index giảm 23,81 điểm (-1,5%) xuống 1.533,61 điểm; HNX-Index giảm 1,18 điểm (-0,5%) xuống 262,61 điểm; UPCoM-Index lùi 0,63 điểm (-0,6%) còn 106,31 điểm.

Chuyên gia: Thị trường giảm điểm là cơ hội để mua vào

Ông Trương Hiền Phương - Giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam - chia sẻ, nhịp giảm điểm lần này là cần thiết và sắp tới thị trường sẽ có những nhịp giảm khác để đưa thị trường quay lại vùng giá hợp lý, tránh tình trạng "tăng nóng". Nhịp giảm của thị trường là cơ hội để mua vào.

"Theo cá nhân tôi, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng và bứt phá lên 1.700-1.800 điểm, đặc biệt là chờ đón thông tin Việt Nam được nâng hạng vào cuối năm", ông nói.

Ông phân tích, trong một chu kỳ sóng tăng, luôn có những phiên điều chỉnh để “thay máu”. Thời gian qua, VN-Index đã tăng một mạch từ vùng 1.200 lên hơn 1.500 điểm. Do đó, nhiều mã cổ phiếu đã cho một mức tỷ suất sinh lời tốt, và nhà đầu tư sẽ bán ra để “chốt lời”.

Nói về đà tăng liên tục thời gian qua, ông Phương nhận định có nhiều lý do hỗ trợ. Thứ nhất, thị trường đã tích luỹ trong thời gian dài và bước vào vùng giá mua hợp lý. Cụ thể, hiện P/E thị trường Việt Nam vào khoảng 10-12 lần, so với trước đây là 15-17 lần, cho thấy lần tăng này hợp lý và dư địa vẫn còn. So với thế giới, PE trung bình cũng cao hơn Việt Nam ở mức 15 trở lên.

Thứ hai, thị trường liên tục đón các thông tin tích cực như hệ thống KRX được đưa vào vận hành, và theo đó Việt Nam gần như hoàn tất việc đáp ứng các tiêu chí trọng điểm để được KRX đi vào hoạt động, gần như hoàn tất đáp ứng tiêu chí của FTSE Russell để được nâng hạng.

Một số thông tin được cho là có thể tác động tích cực tới thị trường thời gian tới gồm kết quả kinh doanh quý II tích cực, thông tin đàm phán thuế quan, sự dẫn dắt của dòng tiền, nhất là nhóm phái sinh...