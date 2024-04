Vụ "xóa tên" quê hương Bà Chúa thơ Nôm: Đề xuất tên gọi mới

Ngày 20/4, ông Trần Đức Hữu, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), cho biết Tổ công tác của huyện đã có buổi làm việc với lãnh đạo 2 xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi về đặt tên cho 2 xã sau sáp nhập.

Trước đóm phương án ghép tên 2 xã sau sáp nhập thành xã Đôi Hậu nhận được nhiều ý kiến của người dân 2 xã và dư luận xã hội. Việc ghép tên cơ học khiến nhiều người lo ngại tên Quỳnh Đôi gắn liền với danh xưng quê hương Bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương bị "xóa sổ".

Xã Quỳnh Hậu là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và là 1 trong 6 xã văn hóa đầu tiên của tỉnh Nghệ An (Ảnh: Trần Hữu).

Theo ông Hữu, Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi chưa từng sáp nhập, không có tên chung trước đây. Trong khi đó, xã Quỳnh Đôi có làng Quỳnh Đôi, xưa thuộc tổng Phú Hậu. Có ý kiến dùng tên Phú Hậu khi sáp nhập nhưng không được phía Quỳnh Đôi đồng ý.

Phương án ghép tên hay lấy tên có yếu tố lịch sử không đi đến thống nhất, Tổ công tác của UBND huyện và đại diện chính quyền 2 xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Hậu quyết định sẽ chọn tên mới sau sáp nhập.

Tên mới phải có chữ Quỳnh, vừa là một phần tên của 2 xã, vừa được tách ra từ tên huyện Quỳnh Lưu.

Có 3 tên được đưa ra để hai bên bàn bạc, thống nhất, gồm Quỳnh Phú, Quỳnh An và Quỳnh Hương.

Theo lý giải, Quỳnh Phú có ý nghĩa giàu có, trù phú, với mong muốn sau khi sáp nhập, nhân dân 2 xã đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu có, to đẹp. Tên xã Quỳnh Hương cũng có nghĩa là đẹp.

Còn xã Quỳnh An, có ý nghĩa là bình an, an yên, với mong muốn người dân 2 xã đoàn kết, xây dựng quê hương bình yên, phát triển. "Tên gọi này còn đặc biệt ở chỗ là ghép từ chữ Quỳnh của huyện Quỳnh Lưu và chữ An từ tên tỉnh Nghệ An", ông Hữu thông tin.

Một góc làng Quỳnh Đôi, nơi nổi tiếng là làng khoa bảng của đất học xứ Nghệ (Ảnh: Làng Quỳnh Đôi).

Theo Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu, Tổ công tác UBND huyện Quỳnh Lưu cơ bản thống nhất với tên gọi Quỳnh An.

Phía xã Quỳnh Hậu đồng tình với phương án này và đề nghị UBND huyện báo cáo, đề xuất lên UBND tỉnh Nghệ An về tên gọi mới để đưa vào quy trình lấy ý kiến, vận động người dân chọn tên gọi Quỳnh An sau sáp nhập.

Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Dân trí, ông Hồ Bảo Thông, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Đôi, cho biết "chưa có gì mới để thông tin" về tên gọi sau sáp nhập.

Theo Chủ tịch UBND xã Quỳnh Đôi, mặc dù hôm nay là thứ 7 nhưng địa phương vẫn tổ chức họp để bàn bạc về tên gọi sau sáp nhập.

Trước đó, đề xuất phương án về tên gọi của các đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập của huyện Quỳnh Lưu chưa được Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An chấp thuận.

Nguyên do là có sự thay đổi về tên gọi dự kiến sau sáp nhập so với phương án trước đó, trong đó ghép tên Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu thành tên Đôi Hậu có nhiều ý kiến băn khoăn từ dư luận.