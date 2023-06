Vụ tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk: Truy thăng bậc hàm 4 cảnh sát hy sinh

Tối 11/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, chiều cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ công an xã hy sinh trong vụ nhóm người tấn công 2 trụ sở công an xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Cụ thể, Đại úy Hoàng Trung (42 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur) được thăng cấp bậc lên Thiếu tá; Thượng úy Nguyễn Đăng Nhân (29 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur) được thăng cấp bậc lên Đại úy.

Đại úy Trần Quốc Thắng (34 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Tiêu) được thăng cấp bậc lên Thiếu tá; Thượng úy Hà Tuấn Anh (32 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Tiêu) được thăng cấp bậc lên Đại úy.

Quốc lộ 27 đoạn qua xã Ea Ktur tối 11/6 vắng vẻ người qua lại (Ảnh: Dương Phong).

Đồng thời, người đứng đầu Bộ Công an với cương vị là Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, đã ký Quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng cho mỗi gia đình của 4 cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ 50 triệu đồng/người với 2 cán bộ Công an huyện Cư Kuin bị thương.

Trước đó, rạng sáng 11/6, một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur (ở huyện Cư Kuin) làm chết và bị thương một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân.

Tang vật thu giữ từ vụ án (Ảnh: Công an nhân dân).

Lúc 17h15 cùng ngày, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 16 nghi phạm.

Cơ quan chức năng cũng giải cứu an toàn 2 người dân bị nhóm tội phạm bắt giữ làm con tin. Một con tin khác tự giải thoát.

Một số người trong băng nhóm nổ súng tấn công trụ sở công an xã vừa bị bắt giữ (Ảnh: Công an nhân dân).

Nhà chức trách xác định, không còn người dân nào đang bị bắt giữ. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những người liên quan còn lại.