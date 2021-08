Vụ "giải cứu" 17 con hổ: Chồng của một chủ nuôi hổ là công an viên

Dân trí Một trong hai người nuôi hổ trái phép vừa bị phát hiện ở Nghệ An có chồng là công an viên phụ trách địa bàn.

Cận cảnh công an ập vào giải cứu 17 cá thể hổ Đông Dương bị nuôi nhốt dưới hầm nhà dân.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý những cá nhân liên quan trong vụ bắt quả tang 2 hộ gia đình nuôi nhốt trái phép 17 cá thể hổ Đông Dương ở xã Đô Thành (Yên Thành, Nghệ An) vào ngày 4/8.

Một trong 17 cá thể hổ bị nuôi nhốt trái phép dưới hầm nhà dân.

Vợ chồng Nguyễn Văn H. (SN 1982) và Hồ Thị T. (SN 1990), ở xã Đô Thành nuôi nhốt trái phép 14 cá thể hổ Đông Dương trưởng thành; gia đình bà Nguyễn Thị Đ. (SN 1971, trú ở xã Đô Thành, Yên Thành) nuôi nhốt 3 cá thể hổ Đông Dương.

Chồng bà Nguyễn Thị Đ. là công an viên phụ trách xóm Phú Xuân, xã Đô Thành.

Về vấn đề này, trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành xác nhận, chồng bà Nguyễn Thị Đ. là ông H., là công an viên bán chuyên trách của xóm Phú Xuân đã nhiều năm nay.

Liên quan đến vụ giải cứu 17 cá thể hổ Đông Dương, cơ quan chức năng thông tin hiện 8 con đã chết, 9 con đang được chăm sóc tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ vụ nuôi nhốt 17 cá thể hổ trái phép.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, việc 8 cá thể hổ chết trong quá trình giải cứu, vận chuyển là điều ngoài ý muốn của lực lượng chức năng. Số hổ chết đang được cấp đông, bảo quản theo đúng quy định của pháp luật.

Một cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An nói thêm: "Tất cả 8 con hổ chết đều phải giám định, sau khi giám định chúng tôi mới có hướng xử lý, mà chủ yếu là bảo quản và làm tiêu bản để nghiên cứu".

Nguyễn Duy