Sự nghiệp vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày 8/8, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) phối hợp với các đơn vị đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học "Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc".

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn khẳng định hội thảo nhằm tôn vinh những chiến công oanh liệt, những thành tích vẻ vang của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được qua các giai đoạn lịch sử.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào sáng 14/8, tại Hội trường Bộ Quốc phòng (số 7 Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, TP Hà Nội).

Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, cho biết hội thảo được xây dựng tập trung theo hướng khái quát, đúc rút, làm rõ những bài học kinh nghiệm, những giá trị truyền thống trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Bộ Tổng Tham mưu.

Qua đó, vận dụng vào quá trình xây dựng Bộ Tổng Tham mưu tinh, gọn, mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc trong tình hình mới.

Đến nay, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam (cơ quan thường trực) đã tham mưu, giúp ban chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành công tác chuẩn bị hội thảo cơ bản đúng theo yêu cầu và tiến độ đặt ra.

Tham dự hội thảo có khoảng 550 đại biểu, gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương,...

Đặc biệt, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tổ chức sáng 6/9 và sẽ được truyền hình trực tiếp trên truyền hình quốc gia.

Đại tá Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam (Ảnh: Trần Nam).

Theo thông tin từ ban tổ chức, hội thảo nhằm khẳng định và làm sáng tỏ đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ Tổng Tham mưu nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng làm rõ quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; truyền thống anh hùng, sự nghiệp vẻ vang; những đóng góp xuất sắc của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Hội thảo cũng khẳng định vị trí, vai trò, tầm vóc của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc trong tình hình mới.