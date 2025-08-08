Tập huấn dùng hệ thống nhận dạng tự động cho toàn bộ tàu du lịch Hạ Long

Ngày 8/8, Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đài Thông tin Duyên hải Hòn Gai (Quảng Ninh) tổ chức tập huấn sử dụng thiết bị định vị AIS và liên lạc vô tuyến VHF cho toàn bộ thuyền trưởng, thuyền viên và nhân viên phục vụ trên các tàu du lịch hoạt động tại vịnh Hạ Long.

Quang cảnh buổi tập huấn (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo Ban tổ chức, buổi tập huấn giúp nâng cao kỹ năng sử dụng hệ thống thông tin liên lạc và định vị hàng hải hiện đại, bảo đảm kết nối ổn định với cơ quan chức năng, tăng khả năng ứng phó kịp thời trong các tình huống bất thường.

Ông Trần Văn Hồng, Chủ tịch Chi hội Tàu du lịch Hạ Long, cho biết hơn 80% tàu đã hoàn tất lắp thiết bị AIS, số còn lại sẽ hoàn thành trước 15/8. Tàu không có hoặc không bật thiết bị sẽ không được phép rời bến.

Theo ông, hệ thống AIS và VHF được đánh giá có độ ổn định cao, không phụ thuộc sóng điện thoại, giúp tăng cường phối hợp, cảnh báo và hỗ trợ cứu hộ cứu nạn. Dữ liệu hành trình được kết nối trực tiếp với Cảng vụ Đường thủy nội địa, Đăng kiểm tỉnh, Bộ đội Biên phòng và các cơ quan quản lý để giám sát thời gian thực.

Cũng theo ông Hồng, trên vịnh, 6 điểm tránh trú bão tạm thời đã được bổ sung biển chỉ dẫn. Sau sự cố lật tàu ngày 19/7, Quảng Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tuần tra 24/24 giờ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.