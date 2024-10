Triều cường dâng cao, hồ thủy điện lớn nhất miền Nam ngừng xả lũ khẩn cấp

Ngày 15/10, ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), thông tin, từ 9h sáng cùng ngày, Thủy điện Trị An đã kết thúc việc xả tràn hồ chứa đợt 2 trong năm nay. Việc ngừng xả tràn là do triều cường tại hạ lưu sông Sài Gòn và Đồng Nai đang lên cao, dự kiến đạt mức báo động 3. Thời gian tới, khi triều cường ở hạ du giảm, Thủy điện Trị An sẽ tiếp tục xả lũ.

Hồ thủy điện Trị An sẽ tiếp tục xả lũ trong thời gian tới khi triều cường giảm ở hạ lưu sông Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo ông Võ Tấn Nhẫn, hiện cao trình hồ Trị An đạt 61,5m (cao trình an toàn của hồ là 62m); trung bình mỗi giây lượng nước về hồ khoảng 1.000m3. Cao trình hồ đang ở mức cao, lượng nước về hồ lớn, thủy điện mong muốn xả lũ.

Tuy nhiên, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn và Đồng Nai sẽ tiếp tục lên nhanh trong 5 ngày tới. Đến ngày 18/10, đỉnh triều cao nhất có thể đạt mức trên báo động 3. Do đó, Thủy điện Trị An ngừng xả lũ nhằm góp phần hạn chế triều cường, tránh ngập nặng tại các khu dân cư hạ lưu sông Đồng Nai và Sài Gòn.

Trước đó, từ 10h ngày 12/10, Thủy điện Trị An đã mở một cửa xả nước qua đập tràn với lưu lượng 160m3/s. Lưu lượng nước qua tua bin đạt 750-820m3/s, nâng tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du lên 910-980m3/s. Thủy điện Trị An là hồ lớn nhất miền Nam, đi vào hoạt động từ năm 1991 gồm 4 tổ máy, công suất thiết kế 400MW. Ngoài việc đóng góp cho lưới điện quốc gia, Thủy điện Trị An còn giúp điều tiết nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai thông tin, sáng 15/10, mực nước tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai) là 1,9m, gần mức báo động 2 (báo động 2 là 2m). Dự báo từ ngày 18 đến 20/10, đỉnh triều trạm Biên Hòa sẽ lên mức cao nhất trong nhiều năm qua, đạt 2,1m (giữa báo động 2 và báo động 3).

Triều cường lên cao có thể gây ngập lụt các khu vực trũng, thấp ven sông, suối. Người dân, đặc biệt là các hộ nuôi cá bè trên sông, nuôi trồng thủy sản ven sông cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chuẩn bị phương án ứng phó với nước sông dâng cao để hạn chế thiệt hại.