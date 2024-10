Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ, nguy cơ ngập ở TPHCM và 2 tỉnh

Ngày 11/10, Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) thông báo xả tràn điều tiết hồ chứa đợt 2 trong năm vào lúc 10h ngày 12/10. Theo thông tin thủy văn hồ thủy điện Trị An lúc 8h ngày 11/10, mực nước thượng lưu hồ đạt 61,35m, mực nước hạ lưu tại nhà máy đạt 4,4m. Lưu lượng nước qua tua bin phát điện hiện tại là 815m3/s, trong khi lưu lượng nước về hồ chứa đạt 1.400m3/s.

Theo dự kiến trong 1-2 ngày tới, lưu lượng nước về hồ 1.200-1.300m3/s. Trên cơ sở mực nước hạ du ở trạm thủy văn Biên Hòa (hạ nguồn sông Đồng Nai) đã qua đợt triều cường và ở mức thấp dưới 1,5m.

Hồ thủy điện Trị An xả lũ đợt 1 vào ngày 23/9 (Ảnh: Hoàng Bình).

Đồng thời để đảm bảo mực nước hồ chứa không vượt quá mực nước dâng bình thường 62m, Công ty Thủy điện Trị An thông báo xả nước điều tiết qua đập tràn. Theo đó, từ 10h ngày 12/10, thủy điện Trị An mở một cửa xả nước qua đập tràn với lưu lượng 160m3/s. Lưu lượng nước qua tua bin đạt 750-820m3/s, nâng tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du lên 910-980m3/s. Tùy theo diễn biến của thời tiết, mực nước hồ chứa và mực nước hạ du sông Đồng Nai, Công ty Thủy điện Trị An có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua tràn.

Công ty thông báo đến Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho người dân vùng hạ du TPHCM và 2 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương chủ động phòng ngừa, tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Hồ thủy điện Trị An rộng 323km2, được xem là hồ thủy điện lớn nhất miền Nam nằm trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài mục đích sản xuất điện lưới quốc gia, công trình còn đảm bảo nước sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ... cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.