TPHCM xin kéo dài thời gian thí điểm Ban quản lý An toàn thực phẩm

Ngày 3/3, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký văn bản khẩn gửi Thủ tướng và Bộ Nội vụ về việc kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố. Hiện tại, Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã hoạt động được gần 3 năm của thời hạn thí điểm kể từ ngày 1/4/2020.

Về mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, các bộ, ngành Trung ương đã có nhiều ý kiến góp ý cho địa phương trong việc lập đề án Sở An toàn thực phẩm. Trong đó, hầu hết các bộ ngành đều đánh giá cao mô hình, hiệu quả, cách thức hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM (Ảnh: T.N.).

Trong đó, Bộ Nội vụ nhìn nhận, mô hình này được thí điểm để thực thi pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Mô hình đã được đánh giá, tổng kết, khẳng định tính hiệu quả và sự cần thiết.

Trong thời gian tới, trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình tổ chức Ban Quản lý An toàn thực phẩm đang thí điểm ở một số tỉnh, thành, Bộ Y tế có trách nhiệm đề xuất sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, phân định rõ trách nhiệm tham mưu quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực này. Điều này sẽ làm cơ sở cho việc hình thành mô hình tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm thống nhất toàn quốc.

Bộ Y tế cũng đưa ra đề xuất, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND TPHCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh tổng kết, đánh giá tính hiệu quả của Ban Quản lý An toàn thực phẩm và đề xuất giải pháp phù hợp.

Thanh tra Chính phủ đưa ra quan điểm, việc thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM đã cho nhiều kết quả tích cực trong quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm. Do đó, việc có một cơ chế đặc thù cho TPHCM trong lĩnh vực này là cần thiết.

Từ những cơ sở nêu trên, UBND TPHCM đề xuất kéo dài thời gian thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM. Thời gian kéo dài là từ ngày 1/4 cho đến khi Chính phủ, Thủ tướng quyết định mô hình hoạt động chính thức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM.