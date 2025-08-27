Tình huống "thắt cổ chai" khi thi công mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đang lên phương án phân luồng giao thông đảm bảo vừa duy trì việc đi lại, vừa tổ chức thi công mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.

Theo dự trù của Ban quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU, đơn vị thuộc VEC), dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành sẽ gây ra tình trạng thu hẹp làn đường, giảm tốc độ khai thác và tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.

Ùn tắc có thể xảy ra vào các khung giờ cao điểm, dịp lễ, Tết, khi lưu lượng giao thông trên tuyến vốn rất cao (60.000-75.000 lượt xe/ngày).

Đơn vị thi công sẽ lao, lắp dầm để mở rộng các đoạn cầu cạn của cao tốc TPHCM - Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Khi tiếp cận công trường để xử lý nền đất yếu và triển khai các hạng mục ban đầu, đơn vị thi công sẽ chiếm dụng làn dừng khẩn cấp với bề rộng 3m. Điều này dẫn đến việc xe cộ phải giảm tốc độ xuống 100 km/h đối với làn xe sát dải phân cách giữa và 70 km/h với làn xe sát làn dừng khẩn cấp.

Đến giai đoạn lao, lắp dầm, do không có đường công vụ, đơn vị thi công sẽ chở các phiến dầm trên cao tốc hiện hữu và tiến hành lao ngang. Chủ đầu tư sẽ quây rào chắn làn dừng khẩn cấp và làn xe bên cạnh để xe công trường di chuyển.

Như vậy, tài xế chỉ có thể lưu thông trên một làn xe còn lại với tốc độ tối đa 60 km/h. Việc phân luồng này chủ yếu được thực hiện vào ban đêm, từ 22h đến 5h sáng hôm sau.

VEC lưu ý đoạn tuyến từ nút giao quốc lộ 51 đến trước cầu Long Thành (gói thầu XL02) có lượng xe lớn từ cảng và khu vực lân cận. Việc thu hẹp mặt đường có thể gây ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm và các dịp lễ, Tết.

Đoạn cầu cạn từ Vành đai 2 đến trước trạm thu phí Long Phước (gói thầu XL01) cũng có lượng xe lớn từ trung tâm TPHCM. Việc thi công lao dầm mở rộng cầu cạn sẽ gây hiệu ứng "thắt cổ chai", đòi hỏi khâu giám sát chặt chẽ để tránh ùn tắc.

Các điểm đầu, cuối của từng đoạn rào chắn cũng là khu vực dễ xảy ra va chạm, dồn ứ phương tiện do chuyển làn đột ngột. Các đoạn giao cắt giữa cao tốc và đường địa phương cũng tiềm ẩn rủi ro va chạm.

Riêng khu vực cầu Long Thành hiện hữu, VEC dự báo sẽ không bị ảnh hưởng giao thông vì việc xây dựng đơn nguyên cầu mới quy mô 5 làn xe diễn ra song song và tách biệt, không làm thu hẹp lòng đường.

Để hạn chế ảnh hưởng từ việc thi công, chủ đầu tư sẽ cử lực lượng điều tiết giao thông ứng trực 24/24 tại các điểm trọng yếu như trạm thu phí Long Phước, nút giao quốc lộ 51 và cầu cạn Vành đai 2 - Long Phước.

Các giải pháp phân luồng từ xa cũng sẽ được triển khai tại nút giao An Phú, Vành đai 2, Vành đai 3, quốc lộ 51 khi xảy ra ùn tắc, với sự phối hợp của CSGT và Ban An toàn giao thông địa phương.