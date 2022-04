Thống nhất tháo dỡ, điều chỉnh thiết kế dự án trang trí cầu "kỳ quái"

Sáng 22/4, lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà cho biết, trong ngày hôm nay (22/4), UBND thành phố Đông Hà sẽ có văn bản gửi chủ đầu tư là Trung tâm phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà liên quan đến việc trang trí cầu Đại An (đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Đông Hà).

Cầu Đại An sau khi được trang trí.

"UBND thành phố Đông Hà thống nhất sẽ tháo dỡ các hạng mục đã trang trí trên cầu Đại An, giao cho chủ đầu tư thực hiện. Sau khi tháo dỡ, sẽ điều chỉnh lại thiết kế cho đảm bảo an toàn, công khai phương án, trình Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị cấp phép rồi thi công lại", lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà thông tin.

Hàng rào được dựng lên 2 bên cầu được cho là làm mất mỹ quan, cản trở tầm nhìn.

Trước đó, vào chiều 21/4, UBND thành phố Đông Hà đã có buổi làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị liên quan đến các hạng mục trang trí trên cầu Đại An.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải có ý kiến các hạng mục trang trí cầu Đại An chưa được cấp phép, thiết kế cao, không đảm bảo an toàn về kết cấu đường bộ và kết cấu an toàn cầu. Vì vậy, cần tháo dỡ, điều chỉnh lại phương án cho đảm bảo an toàn.

Trong khi đơn vị thi công hạng mục xây lắp điện trang trí cầu Đại An đã vấp phải sự phản ứng của người dân.

Như Dân trí đã thông tin, khi các hạng mục trang trí cầu Đại An do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà thi công cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, người dân qua lại cây cầu đều có ý kiến về việc trang trí rất "kỳ quái". Trong đó, các ý kiến đều tập trung đến việc dựng các thanh inox quá sát nhau, che khuất tầm nhìn từ cầu ra đến mặt hồ Đại An, gây mất mỹ quan.

Sau sự việc này, UBND thành phố Đông Hà đã yêu cầu chủ đầu tư báo cáo, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong quản lý thi công hạng mục xây lắp điện trang trí cầu Đại An, khi chưa được cấp giấy phép thi công.