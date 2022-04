Lãnh đạo thành phố Đông Hà lên tiếng vụ trang trí cầu "kỳ quái"

Sẽ tính toán phương án hợp lý, tránh gây lãng phí

Sáng 21/4, ông Hồ Sỹ Trung - Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) cho biết, hạng mục trang trí cầu Đại An nằm trong gói chỉnh trang đô thị, với giá trị đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, cùng với 3 hạng mục khác là cổng chào tại các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Đặng Dung, Nguyễn Trãi.

Ông Hồ Sỹ Trung - Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà trao đổi thông tin liên quan đến việc trang trí cầu Đại An.

Các công trình nói trên nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố Đông Hà (28/4/1972-28/4/2022). Riêng hạng mục trang trí cầu Đại An, khi các đơn vị thi công đang trong quá trình hoàn thiện thì vấp phải sự phản ứng của dư luận. Tiếp nhận thông tin, thành phố Đông Hà đã cầu thị, tiếp thu ý kiến người dân.

Theo ông Trung, qua kiểm tra hồ sơ, làm việc với chủ đầu tư là Trung tâm phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà thì phát hiện thủ tục pháp lý chưa đầy đủ, chưa được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) cấp phép.

Thừa nhận việc thi công khi chưa được Sở GTVT cấp phép là sai sót, lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà khẳng định, sẽ xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà cho biết: "Trong chiều nay (21/4), UBND thành phố sẽ làm việc với Sở GTVT, sau đó 2 bên sẽ bàn bạc, tính toán và thống nhất phương án cụ thể để tránh gây lãng phí. Thành phố sẽ thực hiện theo đúng quy định. Công trình trên với mục đích ban đầu là làm đẹp cho thành phố, người dân thụ hưởng. Nhưng khi người dân đã có ý kiến nên sẽ điều chỉnh phù hợp".

Người dân cho rằng, việc dựng lên hàng rào inox trên cầu gây bức bí, không đẹp.

Giải thích về việc tại sao công trình chưa được cấp giấy phép đã tiến hành thi công, lãnh đạo thành phố Đông Hà nói rằng, công trình trên nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Đông Hà. Do áp lực về tiến độ, thời gian gấp rút trong khi khối lượng công việc nhiều nên chủ đầu tư có phần sai sót, vội vàng thi công. Tới đây sẽ xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư.

Ông Phan Xuân Hưng - Giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà - cho biết, đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Cổ phần kiến trúc T'Home (địa chỉ đường Lê Lợi, thành phố Đông Hà). Thiết kế của hạng mục trang trí cầu Đại An được phê duyệt vào tháng 10/2021.

"Cả 3 hạng mục cổng chào tại đường Lý Thường Kiệt, Đặng Dung, Nguyễn Trãi đã được cấp phép, riêng cầu Đại An thì Sở GTVT không đồng ý cho khoan cắt, can thiệp vào công trình", ông Hưng cho hay.

Liên quan đến thiết kế của hạng mục trang trí cầu, ông Phan Xuân Hưng khẳng định, Công ty Cổ phần kiến trúc T'Home "hoàn toàn đủ năng lực" để thiết kế.

Ông Hồ Sỹ Trung đã đề nghị Trung tâm phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà rà soát lại năng lực của đơn vị thiết kế và kiểm điểm, nhận trách nhiệm vì thi công khi chưa có giấy phép và thiết kế có ý kiến trái chiều.

Yêu cầu tháo dỡ, hoàn trả hiện trạng ban đầu

Ngày 21/4, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có văn bản gửi chủ đầu tư về việc thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng trên cầu Đại An.

Hạng mục trang trí cầu Đại An do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp khuyến công và dịch vụ công ích thành phố Đông Hà làm chủ đầu tư.

Theo đó, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị yêu cầu đơn vị này tạm dừng thi công và tháo dỡ toàn bộ các cấu kiện đã lắp đặt trên cầu và đường đầu cầu, hoàn trả về hiện trạng ban đầu. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư báo cáo UBND thành phố Đông Hà điều chỉnh, lựa chọn phương án để đảm bảo tính thẩm mỹ, an toàn kết cấu công trình cầu Đại An.

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Trị khẳng định, việc thi công trang trí ở khu vực cầu Đại An chưa được cấp giấy phép. Trước đó, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã trả hồ sơ và đề nghị chủ đầu tư yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu lại phương án kiến trúc, không được thi công, tác động đến kết cấu, an toàn cầu Đại An. Việc thi công trang trí ở cầu Đại An khi chưa được cấp phép là sai.

Được biết, cầu Đại An do Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Quảng Trị quản lý. Sau khi phát hiện việc thi công trái phép trên, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Ban quản lý bảo trì, Thanh tra Sở này và đơn vị quản lý cầu Đại An đến hiện trường lập biên bản, yêu cầu tạm dừng thi công.